Une grande première pour Ashleigh Barty. L’Australienne a privé Madison Keys d’une deuxième demi-finale de suite Porte d’Auteuil pour s’offrir pour la première fois de sa carrière le dernier carré en Grand Chelem. Le tout en deux petits sets (6-3, 7-5) et 1h10 de jeu, ce jeudi. La huitième mondiale défiera l’autre surprise, Amanda Anisimova qui a terrassé Simona Halep, 6-2, 6-4, pour une place en finale. Une affiche inattendue mais ô combien rafraîchissante.

L'Américaine a tenu quelques jeux avant de voir Barty lui voler son service à 4-3 dans le premier set. L'Australienne n'avait plus qu'à dérouler sur son service et n'a pas flanché. Le second set a été un peu plus disputé, puisque Keys est breakée à 4-3, et parvient à débreaker à 5-5. Elle reperd son service dans la foulée à 6-5, et comme au premier set, Barty sert pour le match. Elle sera la joueur la mieux classée de ces demi-finales et sera assurée de faire son entrée dans le top 5 à l'issue de la quinzaine parisienne.