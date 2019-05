Mladenovic, une entrée sans fausse note

Kristina Mladenovic a démarré Roland-Garros du bon pied. Arrivée avec le plein de confiance à la Porte d'Auteuil, après son excellent tournoi de Rome, où elle a atteint les quarts de finale, la Française a facilement validé son billet pour le 2e tour du Grand Chelem parisien.

Jamais repoussée dans ses derniers retranchements par sa compatriote Fiona Ferro sur le court Suzanne-Lenglen, "Kiki" n'a laissé aucun set en cours de chemin lors de cette entrée en lice (6-3, 7-6(3) ). Elle s'est extirpée de ce premier tour après 1h38 de combat.

Vidéo - Malgré un départ diesel, Mladenovic n'a laissé aucune chance à Ferro 02:30

Mladenovic a carburé au diesel

Au prochain tour, un duel avec Petra Martic l'attend. Très à l'aise sur terre, la Croate, deux fois 8e de finaliste du tournoi (en 2012 et 2017), sera une adversaire a priori plus coriace que Ferro. Le test parfait en somme pour la 54e mondiale dont la montée en puissance ne fait plus aucun doute en ce printemps.

Concentrée et appliquée, Mladenovic a seulement eu du mal à entrer sa partie. Malgré un break concédé d'entrée de rencontre, elle a profité de la fébrilité de Ferro derrière son engagement (51% de premières balles) pour faire immédiatement son retard. La 88e mondiale a perdu son service à quatre reprises lors du premier acte et six fois sur l'ensemble du match. Beaucoup trop pour constituer une vraie menace.

La seconde manche a, elle, été plus disputée avec deux breaks de chaque côté (à 3-2 et 5-6 pour Mladenovic et 4-3 et 5-5 pour Ferro). Plus inspirée dans le jeu décisif, remporté sur le score de 7 points à 3, Mladenovic a serré le jeu, profité des cadeaux adverses (36 fautes directes pour Ferro, contre 20), et cueilli sa qualification. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour la Française. Même si son service n'a pas toujours répondu présent. Il faudra régler tout ça pour viser quelque chose devant son public.