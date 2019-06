La Tchèque Marketa Vondrousova (19 ans, 38e mondiale), a rejoint la Britannique Johanna Kanta (26e) en demi-finale de Roland-Garros grâce à sa victoire mardi 7-6 (7/1), 7-5 face à la Croate Petra Martic (31e), une première pour les deux joueuses.

Vidéo - Vondrousova - Martic : les temps forts 03:01

La jeune Tchèque n'avait jusqu'ici jamais dépassé les 8e de finale d'un Grand Chelem (US Open 2018), et dispute cette année son 3e Roland Garros, le 9e Grand Chelem de sa carrière. En quatre confrontations, elle n'avait jamais battu la Croate. "Roland Garros doit être mon porte-bonheur", a-t-elle réagi après sa victoire. Elle a dû sauver trois balles de set dans la première manche, et à dû s'y reprendre à quatre reprises pour conclure ce match extrêmement serré où elle a en grande partie laissé la Croate faire le jeu.

Dans un tableau féminin décimé, les deux joueuses s'affronteront donc jeudi pour une place en finale de Grand Chelem. Johanna Konta est la première joueuse Britannique à atteindre ce stade de la compétition Porte d'Auteuil depuis 36 ans.