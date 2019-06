Un quart express. Mais pas dans le sens que l'on attendait. Simona Halep a chuté face à la jeune Américaine Amanda Anisimova en deux petits sets, 6-2. 6-4. Une surprise majeure dans ce tournoi féminin. La tenante du titre, 3e mondiale, a pris la porte face à une joueuse de 17 ans, classée 51e mondiale. Le tout en 1h08. C'est bien un exploit majuscule de la part d'Anisimova et un message envoyé à toute la planète tennis.

Le pire, c'est qu'Amanda Anisimova a mis la manière pour sortir la Roumaine. L'Américaine a dominé son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Elle a dicté le tempo. S'est montrée agressive à souhait. Et s'il a fait beaucoup de fautes directes (24 contre 17), elle a multiplié les coups gagnants (25 à 16) face à une Halep dépassée. Même sa gestion des émotions est d'ailleurs à saluer.

Aucun set lâché

Dans le deuxième set quand la Roumaine a débreaké pour revenir à 4-4, Amanda Anisimova a en effet montré une maturité déconcertante pour se contrôler alors qu'elle montrait quelques signes d'agacement et reprendre la direction des options pour à nouveau s'offrir le service de Simona Halep, qui avait toujours atteint la finale Porte d'Auteuil depuis 2017.

Avec ce succès majeur, Amanda Anisimova poursuit son ascension. Elle n'en finit plus de surprendre. Devenue en avril à Bogota la plus jeune Américaine titrée sur le circuit WTA depuis Serena Williams en 1999, elle ne laisse rien sur son passage à Paris. Les tours s'enchaînent. Et elle déroule : elle n'a toujours pas perdu le moindre set pour atteindre le dernier carré et n'a lâché que 29 petits jeux en cinq matches. Vendredi, l'Américaine, finaliste à Roland en juniors en 2016, va jouer la première demi-finale en Grand Chelem de sa jeune carrière contre Ashleigh Barty, qui sait maintenant à quoi s'attendre. Le phénomène US est en mode ouragan. Et écrit de la plus belles des manières les premières pages de son histoire qui s'annonce déjà grandiose.