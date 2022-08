Face à Beatriz Haddad Maia, la sensation brésilienne du début de saison, Simona Halep, l’ancienne n°1 mondiale s’est imposée ce dimanche au Sobeys Stadium (6-3, 2-6, 6-3). Une victoire synonyme de troisième sacre WTA 1000 au Canada, après ses titres de 2016 et 2018.

Ad

Sous la chaleur canadienne, la Roumaine de 30 ans a dû batailler pendant 2 heures et 17 minutes, son adversaire, coriace, l’ayant poussé dans ses retranchements, les deux joueuses ayant disputé le troisième set dans un état de fatigue hautement visible. Mais la force de caractère de la vainqueur 2018 de Roland-Garros lui a permis de triompher, dans la continuité de sa renaissance entamée en janvier de cette année, et sa victoire au WTA 250 de Melbourne.

WTA Toronto Halep en finale face à l'inattendue Haddad Maia HIER À 19:58

Un retour dans le top 10 pour Halep

Sur le court du Sobeys Stadium, la Roumaine s’est d’abord vue menée trois jeux à zéro, avant de renverser la vapeur et de remporter les six jeux suivants, et donc le premier set. Épuisée, et face à un regain d’énergie de Beatriz Haddad Maia, elle a ensuite concédé le deuxième set, comme pour mieux aborder le dernier. Dans le troisième set, la droitière a bataillé mais a fait preuve de domination et de caractère, suffisamment pour dompter la hargne de la Brésilienne.

Pour la première fois depuis août 2021, Simona Halep regagnera donc dès lundi le Top 10 de la WTA, en grimpant à la 6ème place du classement des dames. De quoi lui redonner confiance, à quelques jours du début de l’US Open, qui débutera le 29 août.

Même son de cloche pour Beatriz Haddad Maia, qui entre pour la première fois de sa carrière dans le Top 20 du circuit mondial. Un point d’orgue sur une saison 2022 jusque-là remarquable de la gauchère, vainqueur des tournois WTA de Saint-Malo (125), de Nottingham (250) et de Birmingham (250).

A Toronto, la Brésilienne a réalisé un immense parcours, en sortant en huitièmes de finale la n°1 polonaise Iga Swiatek, puis en demi-finale, la Tchèque Karolina Pliskova. Dès demain, les deux joueuses prendront la route du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, où Simona Halep sera alignée face à la Tchèque Karolina Muchova, et Beatriz Haddad Maia à la Lettone Jelena Ostapenko.

WTA Toronto Halep trop forte pour Gauff, Pegula écrase Putintseva 12/08/2022 À 19:50