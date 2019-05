Dernier du trio à faire son apparition Porte d’Auteuil ce lundi, Tsonga est celui qui a le plus cravaché. Après deux premières manches bouclées rapidement, notamment la première après un tie-break solide, le Français a flanché physiquement. Moins impérial au service, le Manceau a laissé la porte ouverte à Gojowczyk qui s’est empressé de la forcer.

Au début du quatrième set, on ne donnait d’ailleurs pas cher de la peau du Français de 34 ans, breaké à 1-1. Mais il a fini par revenir pour conclure sur le gong et s’éviter un match à rallonge. Il valait mieux car au prochain tour c’est Kei Nishikori qui l’attend…

Vidéo - Tsonga - Gojowczyk : les temps forts 02:50

Pour Gasquet non-plus, rien ne sera simple face à Juan Ignacio Londero au prochain tour, l’une des révélations de la saison sur terre battue. Mais l’essentiel est ailleurs pour "Richie". Encore à la recherche de sensations, il a pu se jauger et s’étrenner face à Mischa Zverev dont les qualités sur terre restent limitées. Trois sets sérieux et une petite dose de plaisir pour découvrir le court Simone-Mathieu.

Vidéo - Sans être à 100%, Gasquet a fait le job face à Zverev : le résumé de sa victoire 02:30

Dernier de la liste, Gilles Simon n’a pas voulu s’éterniser non plus sur le numéro 7. Très offensif au retour, il a fait craquer Stakhovsky à de nombreuses reprises. De bon augure avant un deuxième tour possible face à Jaime Munar, spécialiste de l’ocre et des longs rallyes, qui défie Salvatore Caruso au 1er tour. Match à rallonge en prévision ?