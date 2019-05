Les têtes d’affiche du tableau féminin tombent comme des mouches à Roland-Garros. Après les abandons de Petra Kvitova et Kiki Bertens, Karolina Pliskova est, elle aussi, passée à la trappe au 3e tour, vendredi. Mais contrairement à ses rivales, la numéro 2 mondiale a cédé à la loyale en deux sets secs (6-3, 6-3) contre Petra Martic, déjà tombeuse de Kristina Mladenovic au tour précédent. La Croate se qualifie pour la deuxième semaine sans perdre une manche et affrontera soit Veronika Kudermetova soit Kaia Kanepi en huitième de finale.

Petra Martic se sent comme chez elle à Paris. La Croate a créé une petite sensation en sortant la numéro 2 mondiale Karolina Pliskova, tout juste titrée à Rome. Elle a fait preuve d’une remarquable intelligence de jeu en ne donnant jamais deux fois d’affilée la même balle à la Tchèque, jamais aussi à l’aise qu’en cadence du fond du court. Utilisant à merveille les trajectoires courtes croisées, elle a déplacé latéralement son adversaire qui a commis énormément de fautes (28 en tout).

Kristina Mladenovic se consolera peut-être, en constatant qu’elle n’est pas la seule à avoir été emportée par la tornade Martic. Mais la Croate a aussi bien été aidée par une Pliskova tendue, à l’image du dernier break littéralement offert sur un plateau après deux doubles fautes et une volée haute de coup droit totalement manquée. Un constat s’impose : plus les tours avancent et plus le tableau féminin s’ouvre.