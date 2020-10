Au final, il l'a accroché. Il l'a fait douter. Et c'est déjà immense. Malgré un cœur gros comme ça, Gaston a été ramené à la raison. Mais sans regret. Ou juste une pincée. "Je ressens forcément un peu de déception mais beaucoup de fierté, a-t-il confié. Je persistais au cinquième contre Dominic qui est un très bon joueur. Je n'ai pas de regret, vraiment, je sors la tête haute de ce match. Je suis très content, le public m'a beaucoup aidé et poussé. Je tiens à les remercier. Encore une fois, je suis très content de mon tournoi." Il peut, assurément. Qui aurait imaginé une telle odyssée il y a encore une semaine ?

"J'ai essayé de continuer en me disant que je n'avais rien à perdre, que je devais profiter un maximum sur le terrain, tout donner, ne pas avoir de regrets. J'ai eu des occasions dans les deux premiers sets que je n’ai pas su saisir. Je me suis dit qu’à la moindre opportunité, il fallait que je tente quelque chose. Cela m'a réussi. Quatrième set pareil. Au cinquième set, j'ai eu des occasions, l’opportunité de passer devant, je n'ai su les saisir. Dominic a bien joué dans les moments importants, bravo à lui."

Passé près de la correctionnelle, Thiem n'a pas oublié non plus de féliciter le jeune Tricolore. A son oreille, déjà. "À la fin, il m'a dit de continuer à travailler dur". Et au micro, quelques secondes plus tard. "Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce qu'il a dit sur le terrain. J'étais dans la salle de gym, en train de faire ma récupération", a reconnu Hugo Gaston.