Prévue dans un premier temps sur le court Suzanne-Lenglen, Ferro a profité du marathon de 5h entre Roberto Carballes et Denis Shapovalov pour être déplacée sur le court Philippe-Chatrier. Jamais programmé sur le plus grand court de la Porte d'Auteuil, la protégée d'Emmanuel Planque a eu l'occasion de démontrer l'étendue de ses qualités de joueuse. Meilleure que son adversaire sur tous les plans, bien que perfectible, elle a logiquement remporté cette rencontre.

Il a quand même fallu faire des heures supplémentaires. Pas encore régulière sur l'ensemble d'une rencontre, Ferro a payé cher sa tactique, celle de faire le jeu et les points. Cela lui a coûté cher en plein coeur de la deuxième manche où elle a perdu son engagement à 3-3 après un jeu disputé qui a duré plus de sept minutes. Le fameux septième jeu lui a fait du mal sur le moment. Mais il lui a fait du bien dans l'ensemble. Il lui a permis de modifier des détails en retour de service qui ont fait la différence plus tard. Un meilleur déplacement et plus d'engagement dans ses coups (36 coups gagnants à 19) ont réussi à faire d'elle une menace constante dans ce duel face à la dernière joueuse à l'avoir battue sur le circuit, en février dernier.

Breakée au début de la troisième manche, la 49e mondiale a fait quelques pas en plus dans le court et profité de la faiblesse de la Kazakhe sur ses secondes balles pour l'agresser, ce qui lui a permis de debreaker dans la foulée. A 1-1, puis 2-2, après des échanges de bons procédés et quatre breaks, Ferro a eu bien des soucis derrière son engagement perdu deux fois, puis mis en danger une troisième fois (53% de points gagnés derrière sa première balle). Volontaire et offensive, elle a choisi l'option de se donner corps et âme en coup droit pour faire la différence, souvent en allant conclure à mi-court. Le gain de son engagement à 2-2 l'a finalement mise sur des rails pour voler vers la victoire. Ce nétait pas parfait, mais c'était beau à voir. Ferro sur le Central, on en redemande !