C'est, tout simplement, un des plus grands exploits jamais réalisés par un joueur français dans un tournoi du Grand Chelem. Hugo Gaston, 20 ans depuis moins d'une semaine et 239e mondial, qui n'avait jamais gagné un match sur le circuit principal avant ce Roland-Garros, a déboulonné Stan Wawrinka vendredi sur le court Suzanne-Lenglen, pour accéder aux huitièmes de finale. Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, que le jeune Français a vaincu en cinq sets, avec, cerise sur le gros gâteau, un 6-0 pour terminer le travail. Tout bonnement incroyable.

Plus encore que sa fantastique patte gauche, ses amorties si souvent bien touchées, son sens de l'anticipation assez bluffant, ce sont cette maîtrise de ses émotions et sa lucidité dans ce contexte tout de même hors normes à son échelle qui ont suscité l'admiration vendredi. Cela bouillonnait sans doute dans sa tête par moments, mais il n'en a rien montré à son illustre adversaire, à qui il a rendu coup pour coup avant de prendre peu à peu le dessus sur lui.

Lorsqu'il a breaké tout de suite pour enlever le 3e set à la reprise du jeu, on pouvait se dire que, quoi qu'il advienne, Hugo Gaston sortirait gagnant de cette après-midi aussi morose que son tennis est pétillant. Mais au fond, on se disait aussi que Stan Wawrinka finirait bien par trouver la porte de sortie. Parce qu'il est Wawrinka, et que la distance des cinq sets, c'est autre chose. Quand le Vaudois, au terme d'une manche haletante peuplée de cinq breaks, a recollé à deux manches partout, ce dénouement ne semblait plus seulement crédible mais inéluctable.