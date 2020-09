Coup de tonnerre à Roland-Garros. Non, il ne s’agit pas de la météo capricieuse cette semaine mais d’un forfait d’envergure mercredi : celui de Serena Williams, triple championne du côté de la Porte d’Auteuil. Apparue en difficulté lors de son début de 1er tour lundi, la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem ne jouera donc pas face à Tsvetana Pironkova pour une revanche du quart de finale du dernier US Open. L'Américaine souffre d'une blessure au tendon d'Achille.

S.Williams : "Après l'échauffement, on s'est dit que ce ne serait pas une bonne idée que je joue"

Serena Williams n’avait donc pas complètement récupéré. Touchée au même endroit lors de sa demi-finale contre Victoria Azarenka à Flushing Meadows voici près de trois semaines, elle avait zappé les tournois de préparation sur terre battue. On pouvait alors aussi supposer que l’enchaînement trop violent du dur à l’ocre et le peu de temps pour l’encaisser était une des raisons de cette impasse. Vraisemblablement, l’Américaine était bien plus gênée qu'elle ne voulait le montrer.