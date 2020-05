La grille des programmes d'Eurosport, c'est vous qui la construisez avec l'opération "You Say, We Play". Le principe ? Votez pour les grands moments de l'histoire de Roland-Garros que vous avez envie de revoir et profitez de leur diffusion sur nos antennes du 25 mai au 7 juin. A vous de décider !

En attendant de vous délecter de l'édition 2020 de Roland-Garros, Eurosport vous propose de vous replonger dans la grande histoire des Internationaux de France via l'opération "You Say, We Play". L'objectif est simple : vous offrir la possibilité de définir les grands moments de l'histoire du tournoi du Grand Chelem parisien qui seront diffusés sur nos antennes du 25 mai au 7 juin.

Pour ce faire, il vous suffit de voter pour les catégories ci-dessous :

Les grandes surprises (diffusion le 25 mai)

Tout le monde aime les outsiders, encore plus quand ils créent la sensation. L’histoire récente de Roland-Garros a eu son lot de coups de tonnerre comme la chute spectaculaire et inattendue de Rafael Nadal en huitième de finale en 2009, alors que le Majorquin n’avait jamais connu la défaite sur la terre battue parisienne. Ou l’exploit majuscule et improbable de Virginie Razzano, alors 111e mondiale, contre Serena Williams au 1er tour en 2012. Quelle est votre surprise préférée dans le Majeur parisien ?

Les matches marathon (26 mai)

La terre battue parisienne a vu quelques batailles épiques, à l'image du match le plus long de l'histoire de Roland-Garros et cet affrontement fratricide de 6h33 entre Fabrice Santoro et Arnaud Clément en 2004. L'an dernier, Stan Wawrinka et Stefanos Tsitsipas nous ont aussi offert une exhibtion de revers à une main de plus de cinq heures. A moins que vous ne préfériez revivre, bien installé dans votre canapé, la finale à rallonge entre la revenante Jennifer Capriati et la toute jeune Kim Clijsters en 2001. Quel est votre marathon parisien préféré ?

Les Françaises et Français qui ont brillé (27 mai)

Chaque année, le public français ne demande que ça : s'enflammer pour l'un ou l'une de ses compatriotes. En 2000, Mary Pierce, a décroché le dernier titre tricolore du côté de la Porte d'Auteuil contre Conchita Martinez. Envie de revivre ces frissons ou ceux de la victoire de Yannick Noah contre Mats Wilander en 1983 ? Et si l'ex-capitaine des Bleus en Coupe Davis n'a pas encore trouvé de compatriote pour lui succéder, Henri Leconte ou encore Gaël Monfils auraient bien pu le faire de son propre aveu. Alors, quel match mythique d'un Français voudriez-vous revoir ?

Le meilleur de Serena Williams (28 mai)

Serena Williams a écrit quelques pages de sa légende du côté de la Porte d'Auteuil, qu'elle a quittée à trois reprises avec la coupe Suzanne-Lenglen décernée aux vainqueures (2002, 2013 et 2015). Dès sa première participation, alors qu'elle n'avait pas encore 17 ans, l'Américaine avait fait forte impression, battue de justesse par Arantxa Sanchez en 1998. Si ses finales victorieuses n'ont pas toujours tenu leurs promesses, d'autres duels mythiques contre Justine Henin en 2003 ou Victoria Azarenka en 2015 ont façonné sa légende sur l'ocre parisien. Alors, quel match de Roland de la dame aux 23 titres du Grand Chelem souhaiteriez-vous revoir ?

Les percées mythiques (29 mai)

Une star est née à Paris, à l'occasion des Internationaux de France. Le genre d'histoire qui se produit régulièrement sur la terre battue de Roland. "Guga" Kuerten y a créé un lien d'amour indéfectible avec le public parisien en 1997, un triomphe aussi spectaculaire qu'inattendu à l'époque puisqu'il s'agissait du premier titre de la carrière du Brésilien. D'autres comme Marat Safin n'ont jamais remporté le tournoi, mais ont quand même marqué son histoire. Andre Agassi, battu dès le 1er tour par ce jeune Russe au talent insolent en 1998, s'en souvient encore. Charge aux amoureux de la petite balle jaune de répondre à cette question désormais : quelle percée spectaculaire voudriez-vous revoir sur Eurosport ?

Les grandes finales messieurs (30 mai)

De grands noms, de grandes affiches, de grands matches sur le plus grand court de Paris. Le cocktail fait rêver les passionnés de tennis et surtout de l'histoire du jeu. Parmi les légendes du tennis, certaines n'ont jamais réussi à dompter la terre de Roland. C'est notamment le cas du génial John McEnroe qui a pourtant longtemps cru y parvenir lors d'une finale mythique contre Ivan Lendl en 1984. Avant d'achever sa quête en 1999, Andre Agassi avait lui aussi buté sur son compatriote et rival Jim Courier en 1991. Envie de raquettes en bois et de larmes de crocodile ? Cette rubrique est pour vous. Parmi ces cinq finales de légende, laquelle souhaiteriez-vous redécouvrir devant Eurosport ?

Ils ont gagné leur seul titre du Grand Chelem à Roland (31 mai)

Remporter un titre du Grand Chelem n'est pas chose aisée. Certains ont la chance de connaître ce bonheur à plusieurs reprises, d'autres une unique fois, comme Samantha Stosur, Jelena Ostapenko (jusqu'ici), Juan Carlos Ferrero, Gaston Gaudio ou encore Thomas Muster l'ont vécu à Paris. Divine surprise (Stosur 2010, Ostapenko 2017) ou couronnement mérité d'une domination affirmée (Muster 1995, Ferrero 2003) sur ocre, les cas et les contextes divergent. Dites-nous quelle victoire à Roland de ces joueurs vous apprécierez de revivre le plus ?

