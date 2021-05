ILS PASSENT

Couacaud : coup d'essai, coup de maître

C'est la première belle surprise française de ce Roland-Garros 2021 et dans le contexte assez morose qui enveloppe le tennis tricolore, il ne faut pas la bouder. Poussé par le public du court 9 qui a mis une jolie ambiance, Enzo Couacaud a franchi le premier tour dimanche en battant en trois sets et 2h15 de jeu le Biélorusse Egor Gerasimov (7-6, 6-4, 6-3). Une performance remarquable puisqu'il s'agit du tout premier match joué dans un grand tableau de Grand Chelem par le franco-mauricien.

Après avoir enlevé le premier set au jeu décisif, Couacaud a connu quelques montagnes russes émotionnelles dans la manche suivante. Débreaké alors qu'il servait pour le set à 5-3, il a repris dans la foulée le service de son adversaire pour mener deux sets à rien. Le plus dur était fait et un nouveau break à 3-2 a scellé le sort du troisième acte, et par la même occasion du match. Âgé de 26 ans, Enzo Couacaud, 177e mondial, transforme son coup d'essai en Grand Chelem et justifie l'invitation qui lui a été accordée. Il affrontera Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 12, au prochain tour.

ILS CASSENT

Barrère n'a pas fait le poids

Pour sa cinquième participation à Roland-Garros dans le grand tableau, Gégoire Barrère n'aura fait qu'une toute petite apparition. Il était à peine plus de 13 heures ce dimanche quand le natif de Charenton-le-Pont a quitté le court Suzanne-Lenglen, après une défaite express contre Fabio Fognini (6-4, 6-1, 6-4). C'est la quatrième fois que Barrère sort d'entrée porte d'Auteuil. Malgré un sursaut en fin de troisième manche pour revenir de 5-1 à 5-4, Barrère partait de trop loin pour espérer s'en sortir.

Des regrets pour Burel

Sacré combat sur le court Simonne-Mathieu entre Clara Burel et la Monténégrine Danka Kovinic. 2h11 de match pour deux sets, 80 minutes pour la seule seconde manche, mais à l'arrivée, une défaite pleine de regrets pour la jeune Française de 20 ans, battue 6-3, 7-6.

Révélation tricolore chez les dames de l'édition 2020, dont elle avait atteint le troisième tour, Burel pourra s'en vouloir de ne pas avoir su enfoncer le clou quand elle en avait l'occasion. Lors du deuxième acte, surtout, où elle a servi pour le set avant d'obtenir une balle de set dans le tie-break. Mais elle a manqué de justesse dans les moments-clés.

Jacquemot logiquement croquée

Elle n'attendait rien d'autre que de retrouver le frisson de disputer Roland-Garros. Mais Elsa Jacquemot, 492e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, n'a rien pu faire face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série numéro 21, qui l'a logiquement battue en deux sets secs (6-4, 6-1) et 1h21 de jeu. Comme l'an passé, la jeune Française quitte donc le Majeur parisien dès le premier tour. Mais l'essentiel était sans doute ailleurs pour la tenante du titre en juniors, qui a pu en profiter pour se frotter encore aux exigences du haut niveau. Rybakina, qui aura 22 ans le 17 juin, affrontera au prochain tour Nao Hibino (82e) ou Nina Stojanovic (87e). En deux participations jusque-là, elle n'a encore jamais atteint le 3e tour à Roland-Garros.

