La grille des programmes d'Eurosport, c'est vous qui la construisez avec l'opération "You Say, We Play". Le principe ? Votez pour les grands moments de l'histoire de Roland-Garros que vous avez envie de revoir et profitez de leur diffusion sur nos antennes du 25 mai au 7 juin. A vous de décider !

En attendant de vous délecter de l'édition 2020 de Roland-Garros, Eurosport vous propose de vous replonger dans la grande histoire des Internationaux de France via l'opération "You Say, We Play". L'objectif est simple : vous offrir la possibilité de définir les grands moments de l'histoire du tournoi du Grand Chelem parisien qui seront diffusés sur nos antennes du 25 mai au 7 juin.

Pour ce faire, il vous suffit de voter pour les catégories ci-dessous :

Les chocs les plus controversés (diffusion le 1er juin)

On se souvient des grands matches pour la qualité du tennis proposé, mais aussi pour les émotions qu'ils procurent. Roland-Garros a charrié son lot de controverses, de tension et de larmes ces dernières années. Qui ne souvient pas du craquage de Martina Hingis face à Steffi Graf en finale de Roland-Garros 1999 ? Ou de l'arrivée spectaculaire de Bill Clinton en plein quart de finale entre Sébastien Grosjean et Andre Agassi qui a peut-être fait basculer la rencontre... en défaveur de l'Américain ? Alors, à quels frissons voudriez-vous regoûter ?

Les comebacks épiques (2 juin)

Les duels en cinq sets réservent souvent bien des rebondissements et la Porte d'Auteuil en a réservé de très spectaculaires. Sur terre battue, les longs échanges, les dimensions physique et psychologiques jouent à plein et bien des situations désespérées ont été renversées. Parlez-en à Roger Federer, au bord du gouffre en huitième de finale face à Tommy Haas en huitième de finale, avant de remporter son seul Roland en 2009. Lui aussi mené deux sets à rien, Pete Sampras avait atteint sa seule demi-finale parisienne en jouant le même tour à Jim Courrier en 1996. Quel comeback légendaire aimeriez-vous savourez ?

Les meilleures demi-finales messieurs (3 juin)

A mesure que le tournoi avance, la qualité des matches augmente souvent. Et si l'enjeu peut parfois prendre le pas sur le jeu en finale, les demi-finales, elles, accouchent parfois de véritables morceaux de bravoure. En 2011, Roger Federer et Novak Djokovic ne s'étaient pas vraiment épargnés dans un match à couper le souffle - l'un des plus beaux Porte d'Auteuil - qui avait vu le Suisse mettre fin à la folle série du Serbe, alors invaincu depuis le début de saison. Décidément malheureux dans les rencontres épiques à Roland, le "Djoker" avait cédé d'un rien au même stade contre Rafael Nadal deux ans plus tard. Amateurs de spectacle, de quel feu d'artifice du dernier carré messieurs souhaitez-vous profiter ?

Les grandes finales dames vintages (4 juin)

Puristes du jeu et passionnés d'histoire du tennis est pour vous. Si de nos jours, tout tourne beaucoup autour du "Big 3" Federer-Nadal-Djokovic, le tennis féminin a eu, lui aussi, son lot de stars qui ont monopolisé l'attention. Les duels entre Chris Evert et Martina Navratilova ont fait la pluie et le beau temps dans les années 1980 à l'image de cette fameuse édition 1986 de Roland-Garros où la première renversait la seconde pour s'offrir un troisième titre parisien à 31 ans. Puis dans les années 1990, la rivalité entre Monica Seles et Steffi Graf a ensuite fait fureur - avec les extrémités tragiques que l'on connaît pour l'Américaine. Quelle finale entre des joueuses légendaires aimeriez-vous redécouvrir ?

Les meilleures finales messieurs... sans Nadal (5 juin)

L'ogre de l'ocre Rafael Nadal n'a pas laissé grand-chose à ses adversaires à Roland. Mais si le Majorquin a gagné 12 des 15 dernières éditions du tournoi, d'autres finales messieurs ont marqué le XXIe siècle. Pour s'offrir sa troisième et dernière Coupe des Mousquetaires, Gustavo Kuerten avait ainsi ferraillé contre Alex Corretja avant une fin de match à sens unique en 2001. Quatorze ans plus tard, Stan Wawrinka brisait le coeur de Novak Djokovic, encore battu à une marche du sacre, avant d'achever victorieusement sa quête en 2016 contre Andy Murray. Parmi les finales ci-dessous sans le "Taureau de Manacor", laquelle mériterait selon vous un nouveau coup d'oeil ?

Les meilleures finales dames du XXIe siècle (6 juin)

Si les Espagnols ont souvent fait la loi chez les messieurs à Roland, ce n'est pas vraiment le cas chez les dames depuis le début des années 2000. Cette variété a largement contribué à la qualité extraordinaire de certaines finales malgré la pression environnant ces matches. Maria Sharapova et Simona Halep avaient ainsi fait lever les spectateurs du court Philippe-Chatrier après plus de trois heures de jeu en 2014. D'autres, moins serrées, ont marqué l'histoire pour d'autres raisons comme le duel entre les soeurs Williams remporté par la cadette Serena en 2002. De quelle grande finale féminine de ces deux dernières décennies souhaiteriez-vous être le témoin privilégié sur nos antennes ?

Les plus grandes finales de Nadal (7 juin)

Comment ne pas finir cette quinzaine en célébrant le plus grand phénomène sur terre battue que le tennis ait connu ? En attendant de voir si Rafael Nadal fera la passe de 13 peut-être à l'automne prochain, nous vous proposons de rediffuser une de ses meilleures finales. Nous vous avons laissé cinq options : de l'éclosion du "Taureau de Manacor" en 2005 à 19 ans contre l'Argentin Mariano Puerta à son 12e sacre l'an passé face à Dominic Thiem, en passant par ses duels face à Roger Federer en 2006 et 2011 et celui contre Novak Djokovic en 2012. Alors pour quel Rafa allongé sur le dos les bras en "V" sur l'ocre parisien voterez-vous ?

