C'est un moment important. On a pour la première fois une femme directrice de Roland-Garros." Amélie Oudéa-Castera, directrice générale de la Fédération française de tennis, n'a pas manqué de le souligner. En nommant une autre au moins les trois prochaines années", le Grand Chelem parisien a opéré une petite révolution. Même si pour la nouvelle patronne du tournoi, cela doit rester anecdotique. "Oui, c'est une fierté, mais j'espère aussi qu'il y a des compétences et un savoir-faire que je peux apporter, a-t-elle précisé. J'espère que cette question-là ne se pose plus." ." Amélie Oudéa-Castera, directrice générale de la Fédération française de tennis, n'a pas manqué de le souligner. En nommant une autre Amélie, Mauresmo, à la tête de Roland-Garros pour "", le Grand Chelem parisien a opéré une petite révolution. Même si pour la nouvelle patronne du tournoi, cela doit rester anecdotique. ", a-t-elle précisé.."

Plus qu'une femme, c'est un grand personnage du tennis français que Gilles Moretton, le président de la FFT, a souhaité installer à la tête du joyau de la porte d'Auteuil. Double lauréate en Grand Chelem, ancienne numéro un mondiale, Amélie Mauresmo a marqué de son empreinte le tennis tricolore, comme aucun autre joueur ou joueuse depuis Yannick Noah. A l'heure de tourner la page Guy Forget, le choix de Mauresmo s'est donc assez vite avéré évident. "C'est une femme de caractère, qui aime challenger et être challengée. Elle a du charisme et elle incarne les exigences d'un tournoi comme Roland-Garros", a plaidé Moretton jeudi lors de la conférence de presse d'intronisation de la nouvelle directrice.

Nous, on jouait à chat sur le central, pas dans une cour de récré

L'intéressée n'a pas hésité trop longtemps. "Je n'ai pas vraiment eu une longue réflexion", explique-t-elle, même si elle souhaitait obtenir des garanties sur ses prérogatives. "J'avais des questions qui me semblaient capitales sur ma fonction, sur son côté élargi par rapport à ce qu'on pouvait penser du rôle d'une ancienne joueuse, ce qu'elle peut apporter en termes de représentation. Mais je voulais aussi être force de proposition au-delà de la partie sportive. Je suis plutôt comme ça, je pose tout de suite les questions auxquelles j'ai envie d'avoir des réponses très précises. Ça a tout de suite été bien reçu et même demandé. Nous étions alignés, pas sur 100% des choses bien sûr, mais sur le projet global. Donc la réflexion a été assez rapide."

Puis il y a un lien fort, presque charnel, entre Amélie Mauresmo et Roland-Garros. Dès l'adolescence, Roland fut sa maison. "Nous, on jouait à chat sur le central, pas dans une cour de récré, sourit l'ancienne consultante d'Eurosport. Mes premières conneries d'adolescente, je les ai faites dans l'enceinte du stade. D'une façon ou d'une autre, j'ai toujours été autour de ce tournoi. Pour le meilleur et pour le pire comme joueuse, puis en tant qu'entraîneure, au fil du temps et de mes différentes activités, j'ai eu une vision de choses que j'avais envie de voir évoluer, ou des choses fabuleuses mais qu'on pouvait pousser encore un peu plus loin. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont vécu Roland-Garros sous toutes ces facettes."

Pour autant, elle assure ne pas avoir programmé de longue date son arrivée à la tête de Roland-Garros. "Je n'ai jamais eu de plan de carrière depuis que je ne suis plus joueuse, dit-elle. J'ai toujours fonctionné aux opportunités, à ce qui me parlait, le challenge que ça pouvait représenter. Être directrice de tournoi, ce n'était ni un souhait ni une pensée." Dans ce domaine, son expérience se limite à un poste de co-directrice de l'Open GDF Suez. "Je sais que ça n'a rien à voir avec cette grosse machine qu'est Roland", concède-t-elle.

J'ai beaucoup de choses à apprendre

Lors de sa première prise de parole, elle a d'ailleurs pris soin d'afficher son "humilité" et de ménager son prédécesseur. "Il va y avoir une forme de continuité avec le travail fabuleux effectué par Guy (Forget) et ses équipes depuis tant d'années. J'ai beaucoup de choses à apprendre, je ne connais pas les rouages d'un tel évènement, je vais les apprendre sur le tas."

En revanche, Amélie Mauresmo semble déjà avoir une idée assez claire de sa vision pour le tournoi. Pour ce qui est des mesures précises, elle dit avoir besoin "de rentrer au comité de pilotage, de prendre les dossiers en main". De mettre les mains dans le cambouis en somme. Mais elle a des envies et des ambitions.

"Sur la programmation, l'accueil des joueurs et des joueuses, les partenaires, les médias, j'ai des idées, insiste-t-elle. Je veux qu'on fasse de Roland-Garros un événement solidaire et responsable. Sur l'environnement, on peut aller encore plus loin. Puis il y a des petits détails, les cérémonies, les interviews sur le court, plein de choses qu'on va creuser mais qui me viennent tout de suite à l'esprit."

Son rêve ? "Faire de Roland-Garros le tournoi préféré des joueurs et des joueuses, qu'on soit le chouchou. (...) On n'a peut-être pas les mêmes atouts en termes de place que d'autres tournois du Grand Chelem. Il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas rivaliser. Mais sur l'accueil, on peut. On va mettre encore plus l'accent sur ce point. Pour les joueurs et les joueuses, leur entourage", promet la nouvelle patronne. Avant de garantir : "Je serai à la hauteur de la confiance qui m'est donnée."

