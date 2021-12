Tennis

"La folie, la liesse et le bonheur du Chatrier pendant Djoko-Nadal, je me souviendrai toute ma vie"

Quel a été pour vous le match le plus spectaculaire de la saison ? A cette question, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau n'ont pas hésité longtemps : la demi-finale jouée entre Djokovic et Nadal à Roland-Garros a été la meilleure rencontre de 2021, tant d'un point de vue sportif qu'émotionnel, le public ayant été autorisé à rester malgré le couvre-feu. DiP Impact est à retrouver en podcast.

00:01:54, il y a 11 minutes