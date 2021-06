Tennis

Roland-Garros - Perdre un set pour Djokovic, même pas peur

ROLAND-GARROS 2021 - Comme toutes les semaines, retrouvez votre dose de stats tennis avec un Jeu, Set et Maths spécial Roland-Garros. Djokovic est à l'honneur évidemment mais aussi le "Big Three", les Français, le benjamin des huitièmes de finale Lorenzo Musetti ou encore Cori "Coco" Gauff et sa précocité.

00:02:06, il y a une heure