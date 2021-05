Grand bonheur pour Tan

Harmony Tan a fait honneur à son invitation. Présente dans le grand tableau pour la troisième année consécutive, la Française de 23 ans a eu le bonheur d'enfin passer un tour. Sur le court Simonne-Mathieu, elle a dominé Alizé Cornet en deux manches (6-4, 6-4). Au deuxième tour, elle défiera Marketa Vondrousova (N.20) qui a battu Kaia Kanepi (4-6, 6-3, 6-0).

Roland-Garros Paire n'a pas démérité mais s'en va déjà IL Y A UNE HEURE

Tout avait pourtant mal commencé pour Tan qui avait concédé son engagement dès le premier jeu mais elle a rapidement inversé la tendance pour empocher le premier set (6-4). La tendance des jeux de service concédés a elle en revanche duré puisqu'on a dénombré par moins de sept breaks dans une deuxième manche où Cornet a mené 3-0 avant de s'écrouler.Pour elle, c'est un nouveau Roland-Garros qui se termine prématurément. Depuis son 8e de finale en 2017, son meilleur résultat comme en 2015, elle n'y a plus franchi le 2e tour.

Garcia très convaincante

Un peu plus tard dans la journée, Caroline Garcia n'a pas tremblé. Mieux, elle est même parfaitement rentrée dans son tournoi face à l'Allemande Laura Siegemund, 55e mondiale, qu'elle a dominée en deux manches (6-3, 6-1) et 1h07 de jeu. Sous le soleil et malgré un vent gênant, la Lyonnaise a su faire preuve de patience quand il l'a fallu pour bien construire ses points. Pour une place au 3e tour, elle affrontera la Slovène Polona Hercog.

La performance de Garcia est d'autant plus intéressante que son adversaire, mieux classée qu'elle (la Française est 58e), avait atteint les quarts de finale à Roland l'année dernière. La Lyonnaise n'a concédé qu'une seule balle de break au cours de la partie, qu'elle a d'ailleurs écartée. Capable d'accélérations fulgurantes mais aussi d'arrondir les trajectoires, elle a bien construit son succès. "C'est mon meilleur premier tour depuis dix ans", s'est-elle même exclamée, radieuse après son match. Voilà qui promet.

Roland-Garros Fin de la malédiction : Medvedev a enfin gagné à Roland IL Y A UNE HEURE