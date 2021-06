Stefanos Tsitsipas sera bien au rendez-vous. Depuis le tirage au sort, le Grec faisait office de favori dans la partie basse du tableau. Débarrassé de Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui s’affrontent lors de l’autre demi-finale, dans sa route vers la finale, Tsitsipas n’a pas manqué l’occasion de se qualifier pour sa première finale en Grand Chelem. Pour se faire, le vainqueur de Monte-Carlo s’est débarrassé du vainqueur de Madrid en 3h37 (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3). Tsitsipas attend désormais de connaître son adversaire pour une finale aux allures de choc des générations.

Le Grec s’est pourtant bien compliqué la vie dans cette demi-finale et s’est retrouvé sous la menace d’un scénario catastrophe. La faute à un passage à vide en début de troisième et quatrième set où il a rapidement perdu son service. Le break subi d’entrée de quatrième manche a été suivi d’une discussion musclée avec son père. Alors qu’il maîtrisait ce match, le Grec s’est transformé. Moins patient, il a abusé des amorties avec une réussite très relative face à la vitesse de Zverev à aller vers l’avant.

Roland-Garros Zverev - Tsitsipas : Choc d'ambitieux pour une première finale à Roland IL Y A 19 HEURES

En face, l’Allemand a été plus agressif en fond de court et bien plus efficace au service, servant régulièrement au-dessus de 200 km/h. Deux secteurs du jeu dans lequel il était dominé par son adversaire dans les deux premiers sets. Régulièrement battu dès que l’échange s’installait, il s’est fait breaker dès son premier jeu de service en commettant deux doubles fautes. Un avantage que Tsitsipas n’a eu aucun mal à conserver jusqu’au bout du set (6-3). Même s’il a mené 3-0 dans le deuxième set, l’Allemand a concédé les … sept jeux suivants (6-3, 6-3, 1-0).

