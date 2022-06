Après plusieurs jours de rumeurs, plus ou moins fantaisistes, comme l'annonce dans la presse espagnole dimanche matin d'une possible double conférence de presse à l'issue de la finale (sous-entendu, peut-être pour annoncer son départ à la retraite), Rafael Nadal n'a pas fait de déclaration définitive dimanche. Pour l'heure, seul compte la quête de ce 14e titre à Roland-Garros, qui porte son total de tournois du Grand Chelem gagnés à 22.

"Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, mais je vais continuer à me battre pour revenir", a lancé à un public soulagé l'Espagnol avec la coupe des Mousquetaires dans les mains. L'image est connue, le son beaucoup moins habituel. Pour la première fois après un sacre porte d'Auteuil, flotte une incertitude sur la présence du maître des lieux lors de la prochaine édition.

Rafael Nadal, toujours debout. Crédit: Imago

Quelques minutes plus tard, interrogé chez nos confrères de France 2, Nadal a levé le voile sur la façon dont il avait vécu ces deux dernières semaines. Alors que Justine Hénin lui demandait quel avait été le moment le plus difficile, il a d'abord demandé à l'ancienne numéro un mondiale si elle parlait de l'avant-tournoi ou de la quinzaine elle-même. "Pendant le tournoi", a-t-elle précisé. Sa réponse en dit long sur la nature de son problème au pied gauche :

"Le moment le plus difficile de ce Roland‐Garros, c’était après le match contre Moutet au deuxième tour. Je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais quasiment plus marcher pour vous dire la vérité. J’ai eu de la chance parce que j'avais mon médecin ici avec moi pendant tout le tournoi, on a vécu beaucoup de choses ensemble et je crois qu'aucun joueur n’a donné autant de travail au médecin de la Fédération espagnole, Angel (Ruiz Cotorro, ndlr)".

J'ai joué avec une injection dans le nerf, et le pied était endormi

Rien n'avait filtré jusqu'ici sur cet épisode. Mais c'est bien l'ensemble du tournoi que Rafael Nadal a traversé avec une épée de Damoclès au-dessus du pied. "Pendant ces deux semaines, j’ai joué avec le pied endormi, on m’a bloqué les nerfs pour que le pied soit insensible", a-t-il ajouté. S'il a été prêt à prendre tous les risques parce que c'était Roland-Garros, l'homme aux 22 titres du Grand Chelem ne se voit pas continuer ainsi éternellement.

"J'ai joué sans sensation dans le pied, a-t-il confirmé ensuite au micro de Barbara Schett sur Eurosport. J'ai joué avec une injection dans le nerf, et le pied était endormi, c'est pour ça que j'étais capable de jouer." "Combien d'injections as-tu reçu pendant le tournoi ?", lui a demandé la consultante d'Eurosport. "C'est mieux que tu ne le saches pas", a-t-il répondu dans un sourire.

"C'est pour cela que je dis que je ne peux pas continuer de cette manière, il faut trouver une solution, admet Nadal. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, donc cette victoire signifie énormément pour moi, elle veut dire beaucoup." Après avoir posé un nouveau point d'exclamation sur Roland-Garros, le champion de Manacor nous laisse maintenant avec un énorme point d'interrogation. Quand le reverra-t-on sur les courts ? Le reverra-t-on à Paris dans un an pour conquérir un 15e titre ?

Rafael Nadal brandit la Coupe des Mousquetaires, son 14e sacre à Roland-Garros 2022 et son 22e Grand Chelem Crédit: Getty Images

