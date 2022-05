Soudainement, il a fait son âge. Il a beau prouver, tournoi après tournoi depuis des mois, qu'il est programmé pour gagner, ce mardi, le robot Carlos Alcaraz a connu un bug au démarrage. A 19 ans, pour la première fois en quart de finale ici, l'Espagnol est rentré dans son match au troisième set. C'est tard. Surtout face à des clients aussi sérieux que l'autoritaire Alexander Zverev

Si l'Allemand a promis monts et merveilles à la nouvelle coqueluche du circuit dans le futur, lui était à l'heure au moment d'entamer son quart de finale. "Ce qu'il m'a manqué, c'est de mieux débuter mon match, a-t-il d'ailleurs avoué en conférence de presse. Dans le troisième et dans le quatrième set, j'ai commencé à mieux jouer mais ce n'était pas suffisant. J'ai commencé trop tard". Son sursaut dans le troisième set et sa furia dans le quatrième ont failli pousser l'Allemand vers une cinquième manche. Mais attendre d'être dos au mur pour se rebeller reste une stratégie risquée.

Différent de l'US Open, même finalité

Ce mardi, on a vu la différence entre un minot prodigieux qui découvre encore ces altitudes et un habitué des rendez-vous de deuxième semaine. "Lui, il a déjà joué une finale de Grand Chelem, une demi-finale de Grand Chelem. Moi je n'ai pas encore le cuir assez tanné", a-t-il glissé dans un sourire. Preuve que, selon sa lecture du match, tout s'est joué sur l'expérience, qui lui fait fatalement défaut à 19 ans.

"Déjà, j'ai découvert le fait de jouer un quart de finale de Grand Chelem, a-t-il estimé au moment de faire le bilan de sa quinzaine parisienne, stoppée plus tôt que certains l'auraient pensé. J'aurais pu le découvrir à l'US Open mais j'étais blessé. Ici, c'était complètement différent, j'ai joué, j'ai eu des opportunités pour me battre et des opportunités pour me qualifier en demi-finale. Mais à ce niveau, tu joues contre les meilleurs joueurs du monde, qui ont déjà connu ces sensations. Le plus important, je crois, c'est de vivre ces moments, sur ce genre de tours en Grand Chelem".

Pas de pression quant au statut de "favori"

A-t-il pu vivre une forme de pression à la vue des pronostics qui le bombardaient favori de ce quart de finale et candidat à la victoire finale ? "Je n'ai pas pensé que j'étais le favori pendant ce match, a-t-il balayé avant de revenir sur ce statut pesant d'outsider excitant. Ça ne m'a pas pesé d'avoir la sensation que j'étais favori, je ne l'ai pas pensé. Aujourd'hui, Zverev a simplement été meilleur que moi." Reste une fierté chez lui, d'avoir eu l'impression de tout donner, même trop tard. "Je quitte le court et le tournoi la tête haute", a-t-il ajouté.

Mais si le phénomène Alcaraz a autant séduit sur cette quinzaine, et bien avant sur le circuit, c'est parce que l'habite l'intime conviction d'avoir un destin doré. Cette défaite n'a pas altéré cet état d'esprit à l'écouter. "J'ai des aptitudes et le niveau pour être en capacité de gagner sur ce match, a-t-il expliqué. Je ne vais pas dire l'inverse : je continue de sentir que je peux gagner un Grand Chelem, je sens que j'ai le niveau. Mais les matches sont longs et il y a des détails qui m'ont échappé aujourd'hui. Je dois apprendre et travailler sur ces petits détails que je dois améliorer". Alors, rendez-vous au prochain test. Pour le valider, cette fois-ci ?

