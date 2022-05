Carlos Alacaraz et Holger Rune ont 19 ans et sont qualifiés, à l'heure où ces lignes sont écrites, pour les quarts de finale de Roland-Garros. Cori Gauff est d'un an leur cadette et l'Américaine jouera une demi-finale, sa première en Majeur, après son succès sur sa compatriote Sloane Stephens ce mardi (7-5, 6-2). Elle affrontera une autre néophyte, Martina Trevisan, pour une place en finale et sera même favorite.

Cori Gauff n'a beau avoir 18 ans, son histoire sur le circuit commence à dater. Avec son talent et sa précocité, l'Américaine gravit les échelons petit à petit et son quart de finale de l'année dernière, à 17 ans donc, en était déjà un nouveau de franchi. Dans ce Roland-Garros où les meilleures du monde tombent comme des mouches, "Coco" a fait son chemin jusqu'au dernier carré sans perdre le moindre set. Et Sloane Stephens, finaliste à Roland en 2018 et titrée à l'US Open l'année précédente, n'a pas fait exception.

Un début en fanfare pour Gauff

Pour son deuxième quart de finale en Grand Chelem, Gauff n'a pas été inhibée par l'événement, et même la défaite surprise de Leylah Fernandez (N.17), juste avant son entrée sur le court, n'a rien changé. Breakant dès le début du match, la tête de série numéro 18, a mené 3-0 puis 5-2 et d'avoir une occasion de servir pour le premier set à 5-3. Occasion envolée sur un jeu catastrophique et tout était à refaire. Heureusement pour elle, Stephens allait à son tour lui offrir le break à 5-5 et la première manche dans la foulée (7-5).

Le scénario de la deuxième manche fut semblable, quasiment en tout point. Le cinquième jeu fut néanmoins très disputé et a tourné en faveur de Cori Gauff après cinq égalités. A 5-1, nous pensions logiquement que la plus jeune des deux Américaines allait conclure. Il a fallu attendre un peu, le temps pour elle de prendre conscience de ce qu'elle allait faire et de l'intégrer. Chose faite pour son plus grand bonheur (7-5, 6-2). Oui, à 18 ans, Cori Gauff est demi-finaliste de Grand Chelem.

