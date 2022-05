Il y eut un geste de soulagement et des applaudissements nourris. Ce jeudi, sur le Philippe-Chatrier, il a fallu attendre 42 minutes pour se souvenir qu'Iga Swiatek partageait le court avec Alison Riske, au moment où cette dernière a inscrit son premier jeu du match, au cœur de la deuxième manche. Parce que la Polonaise ne partage pas, justement : au 2e tour, la numéro un mondiale a infligé une sévère correction à l'Américaine, balayée en deux sets d'une violence rare (6-0, 6-2) et à peine une heure de jeu.

Par où démarrer ? Par ce premier set, survolé et sans histoire sans doute où elle aura mis au supplice l'Américaine, trimballée aux quatre coins du court et spectatrice d'un carnage où elle n'aura jamais eu son mot à dire. La suite fut à peine plus vivable. Mais quand la Polonaise a desserré, à peine l'étreinte, Riske s'est aventurée à enfin remporté son premier jeu. Avant de doubler son pécule quelques minutes plus tard, épargnée par la reine du circuit, un peu plus maladroite dans ses gifles adressées.

23 coups gagnants à 6 : c'est simple, il n'y a pas eu de match ce jeudi sur le Lenglen. Comme souvent avec Swiatek. La voilà désormais à 30 victoires de rang sur le circuit. Qui pourra l'empêcher d'arriver à 35 samedi prochain sur le Philippe-Chatrier ? Pour l'instant, on ne voit pas. Surtout après des boucheries comme ça…

Le secret de Swiatek ? "Quand j'étais petite, je regardais Rafa et je voulais jouer comme lui"

