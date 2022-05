Si Rafael Nadal et Novak Djokovic vont s'affronter pour une place en demi-finale de ce Roland Garros 2022, il y a de fortes chances de voir Carlos Alcaraz jouer le vainqueur de ce match très excitant sur le papier. Ce soir en huitième de finale, Alcaraz s'est imposé de façon prodigieuse contre Karen Khachanov en trois sets secs sur le court Philippe-Chatrier (6-1, 6-4, 6-4). Pour leur première confrontation sur le circuit professionnel, le gamin de 19 ans n'a laissé aucune chance au Russe pour se qualifier pour les quarts de finale en 2h14. Au prochain tour, Alcaraz croisera le fer avec Alexander Zverev.

Visiblement, Carlos Alcaraz n'a aucun problème avec la night session. Pour la deuxième fois consécutive, l'Espagnol a affronté un adversaire au moment où la nuit était en train de s'inviter à Paris. Et pour la deuxième fois consécutive, Alcaraz a impressionné sans concéder un seul set. Mieux encore : le Murcien n'avait pas concédé de balle de break face au 21e mondial jusqu'au milieu du troisième set. Avant cela, Alcaraz a dominé les débats pour faire preuve d'une autorité consternante. En seulement 29 minutes, l'Espagnol a remporté le premier set en remportant les cinq premiers jeux du match. Déboussolé par autant de facilité face à lui, Khachanov a sauvé l'honneur avant de perdre la première manche sur la mise en jeu adverse (6-1).

Khachanov, un baroud d'honneur avant une sortie sous les applaudissements du Central

Par la suite, le jeu s'est progressivement resserré. Khachanov est parvenu à prendre la tête dans la deuxième manche pour commencer un nouveau match. Devant à 2-1 puis à 3-2, le 25e joueur mondial n'a pas pu continuer à maintenir cette cadence et Alcaraz a fait le break à 3-3 pour mener deux sets à rien en seulement 1h17 (6-4). Plus solide dans l'échange, le Moscovite aurait pu se frustrer et lâcher le match dans le troisième set, mais ce n'est pas la politique de la maison.

Au courage, le vainqueur du tournoi de Bercy en 2018 a poussé l'Espagnol dans ses retranchements dans une partie devenue très intense. Breaké à 1-1, Khachanov a ensuite debreaké pour égaliser à 3-3... Mais Alcaraz a remis un coup d'accélérateur dans la foulée pour reprendre son break d'avance. Sorti sous les applaudissements mérités du court central, le Russe a sauvé cinq balles de match sur son service avant de craquer sur la sixième tentative, cette fois-ci sur service adverse (6-4). Carlos Alcaraz poursuit sa quinzaine, et le tennis ne peut que s'en réjouir.

