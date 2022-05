La décision est tombée et, comme prévu, elle n'a pas fini de faire parler. Ce lundi, Amélie Mauresmo, nouvelle directrice du tournoi, a tranché : le choc tant attendu de la quinzaine entre Novak Djokovic et Rafael Nadal aura bien lieu lors d'une night-session de gala mardi (à partir de 20h45). Si le compromis médiatique pourrait contenter tout le monde, avec une diffusion ouverte à tous, le choix sportif n'a pas forcément plu à l'Espagnol, qui avait demandé à ne pas jouer de nuit.

Je ne parlerais pas de manque de respect, a-t-il d'abord expliqué. Ici à Roland-Garros, Rafa a du crédit, il a gagné treize fois le tournoi et s’il a une requête tu devrais l’écouter". Interrogé par RMC Sports ce lundi dans les allées de Roland-Garros, Carlos Moya, l'entraîneur du Majorquin, a commenté cette programmation qui va à l'encontre de la volonté du maître du lieu. ", a-t-il d'abord expliqué.".

Les organisateurs en ont décidé autrement. Et Carlos Moya, tout comme son protégé, sait sans doute que d'autres facteurs sont entrés en jeu au moment de choisir ce créneau si spécifique : "Rafa fait partie de l’histoire de Roland-Garros, on sait que personne n’est plus grand que Roland-Garros, personne n’est plus grand que les tournois du Grand-Chelem, mais à la fin c’est une question de business et nous comprenons".

Je préfère jouer en journée, avait-t-il expliqué. Je connais Roland-Garros surtout en journée. Mais je suis conscient que tout peut arriver. A chaque fois que je joue ici, je suis conscient que ça peut être mon dernier match à Roland-Garros. Je n'espère pas que cela soit le cas. Mais c'est aussi pour ça que j'aimerais le jouer de jour". Il n'a pas été entendu… Dimanche, lors de sa conférence de presse, Rafael Nadal avait expliqué pourquoi il espérait jouer ce match en journée . ", avait-t-il expliqué.". Il n'a pas été entendu…

