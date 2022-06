Le duel 100% nordique de ce Roland Garros 2022 aura tourné à l'avantage du plus expérimenté ! Au terme de 3h15 d'un âpre bataille, Casper Ruud est parvenu à prendre le meilleur sur Holger Rune en quatre manches (6-1, 4-6, 7-6, 6-3). Ruud était le premier tennisman norvégien de l'histoire à jouer un quart de finale de Grand Chelem, il sera donc également le premier à accéder au dernier carré. Au prochain tour Porte d'Auteuil, le numéro 8 mondial affrontera Marin Cilic. Et ce choc fait déjà saliver d'avance quand on connaît les deux profils.

Ad

Roland-Garros Un favori au tapis : Tsitsipas coule, Rune émerge un peu plus 30/05/2022 À 15:15

Au départ de ce choc entre Scandinaves, Ruud avait l'avantage psychologique sur Rune. La raison ? Le vainqueur du tournoi de Genève s'était imposé cette année contre son voisin danois à Monte Carlo, déjà sur terre battue donc, en deux manches serrées (7-5, 7-6). Talentueux, Rune n'en reste pas moins un bizut à Roland Garros avec cette première participation aux Internationaux de France à seulement 19 ans.

Dès lors, Rune a semblé pris par l'enjeu de la rencontre dès le démarrage, tandis que Ruud a envoyé un tennis magistral (88% de première balle) d'entrée de jeu. Résultat des courses : Ruud a remporté les cinq premiers jeux de la partie avant de conclure le premier set en 35 minutes chrono (6-1), dominant Rune en termes de coups droit gagnants (30 contre 18).

Ruud trop solide pour débuter...

Injouable pendant un set et demi, Ruud a même rappelé Rafael Nadal dans ses jeunes heures sur certaines séquences. Cela dit, son impact en fond de court a été progressivement contré par de nombreuses amorties réussies de la part de Rune. Désireux de raccourcir les échanges en faisant preuve d'inventivité, celui-ci a multiplié les points gagnés à la volée et a remonté un break de retard pour breaker Ruud à 5-4 en sa faveur, remportant par la même occasion le set (6-4).

Relancé dans la partie, le Danois a démontré qu'il avait l'étoffe d'un futur grand. Mais pour passer l'étape d'un quart de finale en Majeur, il faudra progresser sur le plan éthique. Pas toujours très fair-play, Rune s'est énervé auprès de son box et s'est mis à célébrer les fautes directes de son adversaire. Breaké à 3-3, il a immédiatement réagi pour recoller au score. Au bout d'un tie-break maîtrisé par Ruud et un set allongé (1h07), le plus terrien des deux a pris le dessus (7-6).

... et pour conclure

Mené deux sets à un, Rune est progressivement entré dans une zone inconnue. Sans jamais avoir joué plus de 3h05 en match professionnel, le prodige est apparu de plus en plus émoussé quand Ruud n'a fait que renforcer sa domination dans les échanges. Courageux mais humain, Rune a craqué sur sa quatrième balle de break à défendre à 4-3 en sa défaveur. Ensuite, Ruud n'a pas tremblé pour terminer sur sa mise en jeu (6-3). Déçu de l'issue de la rencontre, Rune a adressé une poignée de main glaciale à son bourreau du soir, pourtant irréprochable sur le plan du fair-play. Pour devenir un grand champion, il faudra aussi savoir reconnaître sa défaite.

Roland-Garros Grande première pour Ruud 30/05/2022 À 13:30