Si Carlos Alcaraz avait les feux des projecteurs braqués sur lui depuis le début de cette quinzaine à Roland Garros, Holger Rune vient à son tour de se mettre dans la lumière. Pour ce huitième de finale face au finaliste sortant Stefanos Tsitsipas, le jeune homme de 19 ans s'est offert la tête de série numéro 4 du tournoi en quatre manches (7-5, 3-6, 6-3, 6-4) lors d'un combat de 3h01. Si le Danois a concédé un set dans la bataille, sa première participation aux Internationaux de France est en train de se transformer en rêve éveillé. Au prochain tour, son quart de finale lui réserve un duel 100% nordique face au Norvégien Casper Ruud.

Ad

Roland-Garros La fureur n'a pas suffi : C'est fini pour Gaston et les Bleus HIER À 20:55

Interrogé sur sa première semaine quasiment parfaite à Porte d'Auteuil avec trois premières rencontres pliées à chaque fois en trois sets, Rune l'avait annoncé : il ne sera pas satisfait de lui-même tant qu'il ne sera pas numéro un mondial. Si à première vue, cette réponse peut apparaître un brin arrogante, elle affiche en réalité les ambitions d'un garçon pas comme les autres. Et avec cet affrontement contre Tsitsipas, Rune a associé la parole aux actes en prenant le meilleur face au vainqueur du tournoi de Monte Carlo cette saison.

Di Pasquale : "Sinner, un joueur qui n'a pas encore exploité tout son potentiel"

Dès le début de match, Rune a montré à son adversaire que cette fois-ci, aucun écart de discipline ne lui serait permis pour s'inviter au tour suivant. Manquant de régularité au service, Tsitsipas a pourtant breaké en premier à 2-1, mais Rune lui a répondu du tac au tac pour revenir dans le sillage de l'Hellène. Et au jeu des nerfs, Tsitsipas a fini par craquer en concédant à nouveau son service à 5-5, avant de lâcher la première manche après 59 minutes de débats (7-5).

Une deuxième manche en trompe-l'oeil

Sans doute touché dans son orgueil, le Grec a fait preuve de beaucoup plus de solidité dans la deuxième manche. D'abord assez solide pour sauver trois balles de break à 1-1, il a ensuite profité d'une baisse de forme de son adversaire pour breaker à 4-3 puis servir pour égaliser à une manche partout (6-3). Mais Tsitsipas a ensuite trop manqué de consistance et n'a pas fait assez durer les échanges pour prendre le dessus sur un adversaire plus tonique et explosif. Et cette fois-ci, Rune était frais à la différence d'un Musetti en dents de scie et d'un Kolar encore trop friable.

Holger Rune, inconnu du grand public, mais danger bien connu de Gaston

À 3-2 dans le troisième acte, Rune a bénéficié d'un jeu blanc laché par Tsitsipas sur son propre service avec deux doubles fautes en quatre échanges, puis le Scandinave a terminé le travail de sang froid (6-3). Lors de la quatrième manche décisive, Tsitsipas a complètement déjoué. Mené 5-2, le Grec a donné l'impression de revenir de nulle part en reprenant une première fois le service adverse puis en obtenant trois balles pour égaliser à 5-5, mais Rune s'est repris pour conclure avec brio (6-4). Pour Tsitsipas, le tournoi s'arrête là. Et c'était peut-être le mieux pour lui.

Holger Rune Crédit: Getty Images

Roland-Garros Cette fois, Tsitsipas a déroulé 28/05/2022 À 16:28