Roland-Garros

Il était le favori de la partie basse du tableau pour accéder à la finale. Mais à l'orée de la seconde semaine de compétition, Stefanos Tsitsipas a d'ores et déjà disparu. Dans la droite lignée de ce qu'il avait produit lors de ses premiers tours, le Grec a connu bien des passages à vide lundi lors de son huitième de finale. Mais cette fois, il n'a pas pu sauver la mise, la faute à un Holger Rune aussi percutant et inspiré que constant dans ce qu'il a proposé . Face au jeune et talentueux Danois, il a ainsi payé cher le manque de continuité dans son jeu.

Son 3e tour face à Mikael Ymer n'aura donc été qu'une accalmie. Le finaliste de l'édition 2021 n'a jamais réussi à rentrer pleinement dans son tournoi. "J'ai vraiment très mal géré ce match en fond de court. J'ai raté trop de retours, donné trop de points gratuits, sans me donner une chance d'engager le combat un petit peu. J'ai eu beaucoup de difficultés ces derniers jours à trouver mon rythme. J'étais très nerveux sur le court, très frustré. J'ai fait quelques changements d'équipement, mais je ne dirais pas que ça a causé ces problèmes, parce que j'ai fait ce choix pour progresser et m'améliorer", a-t-il constaté après sa défaite, apparaissant très vite dans une petite salle de conférence de presse bondée pour l'occasion.

Je ne lui mettais aucune pression, c'était ridicule à un certain point

Mais Tsitsipas a remporté un paquet de matches lors de ce printemps sur terre battue sans avoir les meilleures sensations du monde, notamment côté revers. On se souvient notamment de son quart de finale à Monte-Carlo au cours duquel il avait remonté un sacré déficit dans le troisième set (de 0-4 à 6-4) face à Diego Schwartzman, ou encore de ces deux balles de match sauvées contre Grigor Dimitrov à Rome. Alors pourquoi n'a-t-il pas réussi à s'en sortir ? Sûrement en partie en raison de la qualité du tennis proposée par son adversaire, mais pas seulement.

Le numéro 4 mondial regrettait amèrement un manque de lucidité à la relance. "Il servait bien, mais ce n'était pas John Isner. Mais le fait de faire toutes ces erreurs ou de ne pas trouver assez de longueur en retournant de loin, ça m'a noyé psychologiquement. (…) Je ne lui mettais aucune pression, c'était même ridicule à un certain point. Je me suis obstiné, je ne voulais pas changer parce que cette position de retour m'a aidé dans le passé. Mais une fois que je me suis rapproché de ma ligne, j'étais un joueur complètement différent. Je pense que si je devais rejouer ce match, ce serait très différent. J'aurais aimé que ça me vienne plus tôt à l'esprit. J'ai réagi bien trop tard."

Dépassé par plus jeune que lui mais revanchard

Tsitsipas ne s'est par ailleurs pas cherché d'excuses. Non, il n'a pas ressenti de pression supplémentaire du fait d'être considéré comme le favori de la partie basse du tableau. Oui, tout allait bien physiquement. Restent donc ces mystérieux problèmes d'équipement qu'il n'a pas voulu préciser et le sentiment que son jeu est, quelque peu, en chantier en ce moment. Plus préoccupant encore, le Grec semble quelque peu dépassé dernièrement par plus jeune que lui : après Carlos Alcaraz, c'est au tour d'Holger Rune.

De quoi le vexer ? "Ces gamins veulent vraiment me battre parce qu'ils me chassent. Je chasse aussi les joueurs qui sont devant moi, mais je ne suis pas dans la même position qu'eux.. J'ai faim et j'ai envie de les battre aussi. Plus encore maintenant qu'ils m'ont battu : je veux ma revanche."

