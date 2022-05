C'est la spéciale Daniil Medvedev à Roland-Garros. Personne ne parle de lui. Ils ne sont pas beaucoup plus nombreux à en attendre quelque chose. Jusqu'à ce qu'il devienne indispensable de le mentionner. Nadal. Djokovic. Alcaraz. Tsitsipas. Zverev. Voilà les centres d'intérêt et les sujets de conversation en début de tournoi dans le tableau masculin. Pour un peu, tout le monde aurait oublié que le Russe était là, calé tout en bas du tableau. Tête de série numéro 2, mais candidat numéro 15 ou 20, au mieux.

L'an dernier, il nous avait fait le coup du "si je gagne un match, je serai déjà content". Il était allé jusqu'en quarts de finale, où Stefanos Tsitsipas l'avait sèchement stoppé. Avant cette édition 2022, il était encore moins dans le viseur. Une opération au printemps l'a tenu éloigné des terrains, limitant sa préparation pour Roland à un seul match, perdu face à Richard Gasquet à Genève la semaine juste avant le rendez-vous de la porte d'Auteuil. C'était a priori peu, trop peu, pour espérer jouer un quelconque rôle à Paris, surtout pour un non-spécialiste de la terre battue comme lui.

Je ne suis pas sûr de pouvoir mieux jouer sur terre

Résultat, le voilà déjà en seconde semaine, sans avoir perdu le moindre set, et son 16e de finale contre Miomir Kecmanovic, samedi, est peut-être tout simplement le match le plus abouti de sa carrière sur cette surface. "Si on parle du match d'aujourd'hui, a-t-il commenté en sortant du court Suzanne-Lenglen, oui, j'ai joué comme un bon terrien. Je ne suis pas sûr de pouvoir mieux jouer sur terre. Mais il faut que je travaille encore beaucoup pour mériter ce statut de terrien."

Sur le circuit, ses adversaires ont d'ailleurs du mal à le considérer comme un vrai bon joueur de terre battue, à l'image de Kecmanovic, qui a avoué ne pas s'attendre à voir Medvedev en mode "dur". Il n'en prend pas ombrage. Il comprend et, d'une certaine manière, n'est pas loin de penser que c'est un atout pour lui :

"Je suis convaincu que les gens se disent 'Daniil sur terre battue, peut-être que je vais pouvoir m'offrir la plus belle victoire de ma carrière, parce que ce n'est pas tous les jours que l'on peut vaincre un Top 5 ! Sur terre battue, tout le monde croit en ses chances contre moi. Mais pendant le match, c'est fantastique pour moi, parce que c'est là où ils peuvent être surpris et perturbés."

Daniil Medvedev -Roland-Garros 2022. Crédit: Imago

Surpris ? Oui et non

Et lui-même, est-il surpris de s'être ainsi promené ces huit derniers jours ? Oui et non. "Pour être honnête, chaque fois que je joue bien sur terre battue, ça me surprend. Donc je suis un peu étonné, mais pas tant que ça, parce que je crois en moi, explique-t-il. Je suis allé à Genève. Je savais que je n'allais pas déployer mon meilleur tennis. Mais quand je suis arrivé ici, à l'entraînement, je sentais que ça fonctionnait bien."

Puis, physiquement, il a mis les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu en avril-mai : "Après le match contre Richard, je me sentais vraiment fatigué. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le foncier, j'ai travaillé sur des sets à haute intensité à l'entraînement. Là, je me sens bien. Donc, je ne suis pas si surpris." S'il nourrissait quelques craintes sur ce plan en entamant son tournoi, il les a balayées. "Maintenant, j'ai trois matches dans les jambes, plus celui contre Richard à Genève, donc j'ai complètement retrouvé le rythme."

Doit-on le prendre désormais au sérieux ? Oui. Jusqu'à quel point ? Parce qu'il a envoyé tant de messages négatifs ces dernières années quant à son rapport à la terre battue, comme s'il avait décidé que ce n'était pas pour lui, parce qu'il n'y est considéré que comme un joueur parmi tant d'autres, subsiste presque un blocage à envisager le Russe comme un candidat à quoi que ce soit ici.

En bas, tout semble possible

Pourtant, l'hypothèse de la présence de Daniil Medvedev sur le court Philippe-Chatrier dimanche prochain, si elle n'est pas encore la plus crédible, ne paraît pas totalement absurde. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev se préparent à s'écharper dans le haut du tableau pour l'unique ticket pour la finale. Un fauteuil pour quatre, les trois grands favoris du tournoi et un de ses deux principaux outsiders.

A l'opposé le chemin du bas apparaît beaucoup plus ouvert. Même pour un Medvedev. Marin Cilic en huitièmes ? Potentiellement dangereux mais certainement pas injouable. Rublev ou Sinner en quarts ? Ce serait le cran supérieur, peut-être plus encore avec l'Italien, mais là encore, le Medvedev qui a démantibulé Kecmanovic avec autorité aurait plus que son mot à dire. Et après ? Tsitsipas ? Ruud ? Rune ? Hurkacz ? Le Grec paraît au-dessus de lui sur terre mais si Medvedev se hisse jusque-là, c'est qu'il aura fait le plein de confiance et sans doute de certitudes. Bref, difficile, mais pas impossible, alors que cela semblait inenvisageable il y a encore une semaine.

S'il devait atteindre le dernier carré, le tournoi du numéro 2 mondial serait d'ores et déjà une grande réussite, dans l'absolu pour son rapport à la terre battue et dans le contexte de ce printemps 2022. Mais il refuse de raisonner ainsi : "A l'Open d'Australie par exemple, je suis allé en finale deux fois alors que je n'avais pas toujours l'impression de très bien jouer. Même avec mon pire tennis, sur dur, je sens que je peux gagner. Ici, l'an dernier, je trouvais que je jouais vraiment bien et pourtant j'ai perdu en quarts. C'est ça que je veux changer." Ce n'est pas exactement le discours d'un touriste susceptible de se contenter d'un accessit.

