trucs de filles". Preuve, s'il en fallait une, du tabou qui entoure ce sujet dans le sport. Dans un premier temps, la plupart des observateurs ont d'abord pensé à une gêne musculaire pour justifier de la baisse de régime soudaine de la 74e joueuse mondiale dans son 8e de finale du Grand Chelem parisien contre Iga Swiatek lundi Pour évoquer son mal-être physique sur le court, Qinwen Zheng n'a jamais utilisé le mot "règles", la Chinoise a préféré parler de "". Preuve, s'il en fallait une, du tabou qui entoure ce sujet dans le sport. Dans un premier temps, la plupart des observateurs ont d'abord pensé à une gêne musculaire pour justifier de la baisse de régime soudaine de la 74e joueuse mondiale dans son 8e de finale du Grand Chelem parisien contre Iga Swiatek lundi (défaite 6-7, 6-0, 6-2) . En effet, elle avait fait appel au kiné et était revenue des vestiaires avec la cuisse droite bandée.

Ad

Mais en conférence de presse, Zheng a également évoqué des douleurs dues à son cycle menstruel : "C'était aussi compliqué avec ma jambe, mais ce problème-là était facile comparé à ce que je ressentais au ventre. C'est juste des trucs de filles. Le premier jour, c'est toujours dur. (...) Je ne peux pas aller contre ma nature. J'aimerais être un homme sur le court dans ce genre de moments" a avoué l'intéressée aux journalistes.

Roland-Garros Djokovic plus que Nadal ? Les pronos de DiP Impact IL Y A 9 HEURES

D'abord résistante, elle s'est effondrée

Après un peu plus d'une heure de match et un set arraché à la première joueuse mondiale, invaincue depuis février, Zheng était parvenue à afficher un visage conquérant dans la première manche. "J'étais capable de vraiment être là et d'avoir la bonne attitude" se s'est-elle remémorée. Mais à mesure que les minutes et les échanges s'égrenaient, la douleur se faisait plus intense : "Plus le match avançait, et plus j'avais des douleurs au ventre. Je voulais me battre, je le voulais vraiment mais je n'avais plus la force. Je n'ai pas pu montrer mon tennis dans les deuxième et troisième sets".

Zheng fait appel au kiné contre Swiatek Roland-Garros Crédit: Getty Images

Face à une Iga Swiatek impitoyable depuis plusieurs mois maintenant, la moindre baisse de régime est synonyme de punition. La Chinoise a concédé huit jeux consécutifs avant de parvenir à en emporter un dans la troisième manche. Mais le match lui avait déjà filé entre les doigts.

Roland-Garros "Son jeu n'est pas aussi efficace de nuit" : la night-session, cauchemar pour Nadal ? IL Y A 9 HEURES