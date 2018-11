Karen Khachanov bat Dominic Thiem et se qualifie pour sa première finale de Masters 1000

Karen Khachanov est en finale d'un Masters 1000 pour la première fois de sa carrière. A Paris, le Russe a facilement écarté Dominic Thiem en deux sets et 1h10 de jeu (6-4, 6-1) ce samedi. Le joueur de 22 ans a joué le match parfait en étant notamment intraitable sur sa mise en jeu. En face, l'Autrichien a déjoué et a totalement lâché dans le deuxième set. Karen Khachanov est en finale du Rolex Paris Masters, et affrontera une légende du jeu, Novak Djokovic ou Roger Federer, pour tenter de remporter le titre.

Le choc entre Dominic Thiem et Karen Khachanov était prometteur en demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Il a tenu toutes ses promesses pendant seulement un set, le premier, où les deux hommes ont proposé un tennis très offensif. L'Autrichien et le Russe ont été très propres sur leur service en ne concédant aucune balle de break jusqu'à 4-4. Moment choisi par Karen Khachanov pour accélérer et faire craquer son adversaire, soudainement en panne de première balle. Il a ensuite pu conclure la première manche sur son service en se montrant autoritaire.

Première finale en Masters 1000

Sur sa lancée, le Russe a pris d'entrée de deuxième set le service de Dominic Thiem, qui a enchaîné les fautes directes (23 au total dans ce match). Dans un sursaut d'orgueil, l'Autrichien a montré un autre visage sur le jeu suivant en étant plus proche de sa ligne. Tactique qui lui a permis de tout de suite refaire son retard. Mais cet état d'esprit à seulement duré un jeu, et Karen Khachanov a ensuite totalement pris l'ascendant à l'échange. Le natif de Moscou a remporté cinq jeux de suite pour décrocher sa première finale en Masters 1000 de sa carrière.

Avec 74% de première balle et 13 coups gagnants, Karen Khachanov a proposé un tennis de très haut niveau ce samedi sur le court central de Bercy. Il a battu son troisième top 10 de la semaine pour se hisser pour la première fois de sa carrière en finale d'un Masters 1000. Le Russe aura fort à faire dimanche puisqu'il sera opposé à Novak Djokovic ou Roger Federer, deux adversaires qu'il n'a jamais battus.