Rolex Paris Masters - Finaliste en 2017, Filip Krajinovic a déjà pris la porte

Un tour et puis s'en va pour Filip Krajinovic. Finaliste l'an dernier à Bercy, le Serbe a pris la porte dès son entrée en lice ce lundi. Opposé à Karen Khachanov (18e), le 34e mondial s'est incliné en deux sets (7-5, 6-2) et 1h16 de jeu. Le match s'est certainement joué dans le dixième jeu de la première manche, où Krajinovic était devant 5-4 et service à suivre. Pis, il s'est même procuré une balle pour remporter cette première manche.

Mais incapable de transformer sa balle de set, il craquera sur la cinquième de Khachanov deux jeux plus tard. La deuxième manche ? Presque à sens unique. Un 6-2 sans appel pour le Russe, qui se qualifie donc au tour suivant. Il sera opposé au Britannique Kyle Edmund.