Rafael Nadal et l'indoor, c'est toujours la même histoire. Une vieille histoire. Le 23 octobre 2005, le Majorquin remportait le Masters 1000 de Madrid, chez lui. Avant d'être recasé au printemps et sur terre à la place de Hambourg et de céder sa place dans le calendrier automnal à Shanghai, le tournoi castillan se déroulait en indoor et sur surface rapide. A 19 ans, ce succès du tout jeune Nadal en appelait forcément d'autres. Mais 15 ans et deux semaines plus tard, cela reste l'unique titre en salle sur "dur" pour Nadal.

Novak Djokovic (et accessoirement Roger Federer) absents, et avec la possibilité de surfer sur la vague de sa victoire à Roland-Garros, l'Espagnol semblait disposer d'une vraie chance de s'imposer pour la toute première fois à Bercy. Raté. Battu en deux sets par Alexander Zverev samedi, il n'y disputera même pas sa deuxième finale après celle perdue en... 2007. Et ce n'est même pas une surprise. Malmené depuis le début de la semaine, Nadal avait déjà dû batailler pour rallier le dernier carré.

Trop peu, trop tard

Pour autant, il n'était pas exactement dévasté après sa défaite, davantage la victoire de Zverev que son propre échec, selon lui. "Je pense qu'il joue vraiment du très bon tennis, a jugé le numéro 2 mondial. Il vient de gagner deux tournois de suite, et aujourd'hui, il était très fort. Il a servi des bombes, et même en coup droit, il a bien senti la balle alors qu'il commet parfois des fautes et son revers est toujours performant." Nadal n'a pas tort. C'était du très, très bon Zverev et, dans ces conditions de jeu, l'Allemand, qui avait déjà battu le Majorquin au Masters l'an dernier sans perdre un set, est un client quand il évolue au niveau qui a été le sien samedi.

L'homme aux 20 Grands Chelems a tenté de s'ajuster au fil de cette demi-finale. Après avoir écarté deux balles de double break à 6-4, 4-2, il avait même réussi à se remettre dans le sens de la marche. Mais c'était trop peu, trop tard : "Je pense avoir mieux retourné que les jours précédents, mais au début, c'était impossible. Alors j'ai décidé de me mettre genre huit mètres derrière la ligne de fond plus tard dans le match et ça n'a pas trop mal marché. Mais je pense que j'ai compris ça un peu trop tard pour m'en sortir."

"Pour l'essentiel, mon jeu est bien en place"

A défaut de titre ou même de finale, Rafael Nadal estime pourtant que le bilan de sa semaine dans l'est parisien est loin d'être à jeter aux orties. "J'ai été compétitif, et j'ai perdu contre un joueur en pleine forme qui connait beaucoup de succès sur cette surface. Donc ça reste un tournoi positif pour moi, assure-t-il. J'ai eu la bonne attitude toute la semaine, je me suis battu. Bien sûr, je ne suis pas content d'avoir perdu, je voulais vraiment gagner le tournoi, mais j'ai perdu contre un super joueur. Il a un tout petit peu mieux joué que moi. Ça fait partie du jeu."

Ayant décidé de faire l'impasse sur Sofia, Nadal va maintenant tenter de faire "tapis" à Londres. Le Masters, symbole ultime de ses difficultés en indoor, peut-il enfin lui sourire ? Lui veut le croire : "Le fait d'avoir pu jouer quatre matches ici va m'aider pour Londres. J'ai encore besoin d'ajuster une ou deux choses, mais pour l'essentiel, mon jeu est bien en place. On verra. J'ai encore une semaine pour travailler, j'espère être prêt." Après ce Bercy, restent deux certitudes bien ancrées : pour battre Nadal, même en indoor, il faut être costaud. Mais pour que l'Espagnol donne un petit frère au titre de Madrid en 2005, il aura besoin d'en faire beaucoup plus.

