Djokovic l'avait déjà laissé entendre dans un autre média de son pays la semaine dernière. "Je jouerai deux tournois de plus d'ici la fin de l'année à Vienne et à Londres. Je n'ai pas été à Vienne depuis 15 ans, ce tournoi n'était pas prévu dans mes plans à l'origine, mais j'ai hâte d'y être. Cette saison a été bizarre et j'espère la finir à la place de numéro 1 mondial. C'est mon objectif et je travaille pour", avait-t-il notamment expliqué à Mozzart Sport.