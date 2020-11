Entre eux, c'est toujours la même rengaine : à la fin, c'est Alexander Zverev qui gagne. Pour la quatrième fois en quatre confrontations, l'Allemand a pris le meilleur sur Stan Wawrinka vendredi dans le dernier quart de finale du Rolex Paris Masters. Plus constant et plus solide en fond de court, il l'a emporté en deux manches (6-3, 7-6) et 1h25 de jeu sur le court central de l'Accor Arena. Sur la lancée de son doublé à Cologne, il enregistre ainsi son 11e succès d'affilée et se frottera à la tête de série numéro 1 et favori du tournoi Rafael Nadal pour une place en finale.