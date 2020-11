Qu’il est déroutant le grand Sasha ! Pas toujours enthousiasmant dans ce qu’il produit sur le court, capable de merveilles comme sujet à d’énigmatiques passages à vide, Alexander Zverev n’est pas le joueur du circuit le plus simple à analyser pour les observateurs du circuit. Mais en l’espace d’un an, il a retrouvé les hauteurs auxquelles il a été très (trop ?) tôt promis. Après une crise de croissance spectaculaire l’an passé, le revoilà en haut de l’affiche. Dimanche à Bercy, il peut s’offrir un 3e titre consécutif, l’apanage des cadors assurément.

Raillé par ses critiques pour sa propension à craquer sous la pression, à jouer petit bras dans les moments de tension, notamment en multipliant les doubles fautes, Zverev a opéré une métamorphose spectaculaire et particulièrement frappante cette semaine à Bercy. Et quoi de mieux que de le montrer face à celui qui est fréquemment considéré comme le plus grand combattant de l’histoire du jeu, Rafael Nadal ? "A 4-2 dans le deuxième set, je menais 0/40 sur son service que je n’ai finalement pas gagné. Dans ces moments, le match peut tourner, surtout contre Rafa. Mais j’ai élevé mon niveau à 4-5 contre moi et tout s’est bien passé ensuite", a-t-il résumé factuellement.

Le cercle vertueux de la victoire

Mais au-delà de l’analyse technique, c’est surtout dans son attitude sur le court que l’Allemand a opéré des changements d’importance. Sujet aux crises de nerfs et à la frustration à de nombreuses reprises la saison passée, il avait d’ailleurs été repris de volée avec un langage fleuri par Roger Federer lors de la Laver Cup. Force est de constater qu’il a réussi à gommer ce "body language" négatif.

Aussi bien face à Adrian Mannarino qui lui a pourtant posé bien des problèmes en huitième de finale, que contre Stan Wawrinka et Rafael Nadal lorsqu’il a connu des coups de moins bien, il a su rester concentré. Il n'a pas laissé les pensées négatives parasiter son esprit et le faire totalement dérailler, comme cela lui est arrivé plus d'une fois par le passé. Cette nouvelle constance, il l’a trouvée grâce au cercle vertueux de l’enchaînement des victoires bien sûr.

Demi-finaliste à Melbourne, finaliste à l’US Open, il reste sur 12 victoires après son doublé réalisé à Cologne ces dernières semaines. "Je me sens bien. Je suis en finale d’un Masters 1000 et je viens de battre Rafa, ce qui n’est jamais chose facile. Je crois que tout le monde sera d’accord avec moi là-dessus. Depuis la reprise de la saison (en août, NDLR), je joue bien, donc ça fait un moment maintenant. Et je suis juste heureux sur le court, il n’y a rien de plus à dire", a-t-il encore considéré.

Il y aura toujours des gens pour essayer de te faire tomber quand tu es au top

Zverev s’est aussi relancé en apprenant de ses erreurs, en arrivant davantage à séparer ce qui se passe sur le court du reste. Miné par la maladie de son père et par des problèmes relationnels avec son ancien agent en 2019, il n’avait pas réussi à en faire abstraction. Il y parvient cette année, alors que tout ne tourne toujours pas rond autour de lui. Séparé de sa dernière compagne, il vient d’apprendre qu’il sera bientôt père. Et il doit faire face à des accusations de violence domestique d’une autre ancienne relation.

"Je suis très calme dans la vie et sur le court. Je réalise maintenant qu’il y aura toujours des gens qui ne voudront pas le meilleur pour toi. Il y aura toujours des gens pour essayer de te faire tomber quand tu es au top. C’est à moi de voir si je veux laisser cela arriver. Je fais ce qu’il faut pour que ce ne soit pas le cas", a-t-il encore confié, philosophe. A 23 ans, Zverev semble avoir réussi à prendre le recul nécessaire… pour avancer de nouveau. S’il reste bien jeune, c’est le privilège de ceux qui ont déjà roulé leur bosse sur le circuit. En un mot : l’expérience.

