Tout, ou presque, avait très mal commencé pour le Français ce lundi. Après un début de match convaincant, et un break obtenu pour mener 2-1, Moutet a complètement craqué, et n’a quasiment plus marqué le moindre point pendant quatre jeux d’affilée. A 5-2 pour l’Italien, puis 5-3, le 75e mondial a failli craquer, faisant souffrir sa raquette et un panneau publicitaire, avant de se lancer dans un monologue "à la Paire"... puis de céder la manche, 6-3, à son adversaire.