Parce que ses performances de début septembre à Roland-Garros restent extraordinaire pour un joueur de son âge (20 ans) et de son statut (désormais 161e mondial), il ne faut pas que ce match à sens unique perdu contre un des meilleurs joueurs du circuit vienne ternir la belle année 2020 de Hugo Gaston. S’il n’a pas fait le poids face au demi-finaliste du dernier US Open, pour son retour sur le circuit ATP, le Toulousain a encore fait admirer sa panoplie et son talent, pour sa première apparition dans le tableau principal d’un Masters 1000.

Mais qui dit Hugo Gaston dit panache, et même mené 5-1 dans la seconde manche et au bord de la sortie, le joueur au mètre 73 n’a jamais renié son tennis, et cela lui a permis de sauver deux balles de match d’abord, pour revenir à 5-2, avant de pousser son adversaire à en jouer quatre autres pour finalement céder. Toujours aussi sérieux et appliqué, Carreno Busta a pu ainsi savourer le deuxième succès de sa carrière (pour sa 5e participation) au tournoi de Paris-Bercy, avant de tenter d’enchaîner au prochain tour face à Struff.