Le simple fait que le Rolex Paris Masters ait lieu est une victoire pour son organisation et la Fédération française de tennis (FFT). Malgré le reconfinement dû à la recrudescence des cas de coronavirus en France, le sport professionnel n’est pas suspendu comme c’était le cas au printemps dernier, bien que soumis à un protocole sanitaire strict (tests, hôtel pour les joueurs, etc.). Mais le public, lui, ne pourra évidemment pas se rendre à l’Accor Arena cette semaine (2-8 novembre).

C’est un coup dur pour les personnes munies de billets qui seront rapidement remboursées, a annoncé la FFT. Car dans le sillage de Roland-Garros au début du mois d’octobre, il avait été prévu d’accueillir 1 000 spectateurs par jour. Puis après l’instauration du couvre-feu à 21h, les qualifications (31 octobre-1er novembre) et surtout les cinq sessions nocturnes étaient passées sous le régime du huis clos. Le reconfinement a donc définitivement simplifié les choses, au grand dam du tournoi qui ne pourra pas compter sur la moindre rentrée financière issue de sa billetterie.

Nadal, favori logique pour un premier doublé parisien depuis Agassi

Il est le seul des quatre demi-finalistes de l’édition 2019 à être sur la ligne de départ. Le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, qui ne pouvait pas gagner de points (ni en perdre) à Bercy, a décidé de faire l’impasse pour se concentrer sur le Masters de Londres (15-22 novembre), tandis que Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov ont, eux, déclaré forfait. Rafael Nadal fait donc office d’épouvantail et va jouer deux tournois consécutifs à Paris après son 13e sacre à Roland-Garros, exceptionnellement reporté à l’automne.

Avec le même résultat ? Le Majorquin espère bien devenir le premier joueur depuis Andre Agassi à réaliser le doublé à dans la capitale. L’opportunité est d’autant plus intéressante qu’il sera le seul joueur du Top 4 mondial en lice : Dominic Thiem s'est également retiré à la dernière minute et Roger Federer ne reprendra la compétition qu’en 2021. Cela étant dit, Nadal n’a jamais gagné à Bercy, son meilleur résultat est une finale en 2007. Il n’a même remporté qu’un seul tournoi en indoor (sur 86 titres !), c’était à Madrid en 2005. Une autre époque.

Juge de paix pour le dernier ticket pour le Masters

Les nombreux forfaits pour le Rolex Paris Masters ont considérablement réduit la liste des prétendants à Londres. Fabio Fognini, Roberto Bautista Agut, Gaël Monfils ou encore Denis Shapovalov se sont ainsi officiellement retirés de ce sprint final. Pour la dernière place qualificative, ils ne sont plus que 4 candidats crédibles : Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, David Goffin et Pablo Carreno Busta.

Titré pour la 5e fois cette saison (un record) à Vienne, Andrey Rublev a officiellement validé sa place pour le Masters puisqu'il est désormais sûr d'être au pire 9e au classement ATP. Et compte tenu de l’avance de Schwartzman sur Goffin (730 points) et Carreno Busta (885 points), l'affaire risque vite de se résumer à un duel entre l'Argentin et Berrettini, que l’on n’a plus revu en action depuis sa défaite au 3e tour à Roland, pour le dernier accessit. Les deux joueurs, séparés par 410 unités au profit de l’Argentin, sont d’ailleurs tous les deux dans la partie basse du tableau à Bercy.

Le tableau

En parlant de tableau justement, les deux hommes en forme de cette fin de saison indoor, Alexander Zverev, auteur d’un doublé à Cologne, et Andrey Rublev, sacré à Saint-Pétersbourg et Vienne, accompagneront Nadal dans la partie haute. L’Allemand et le Russe pourraient d’ailleurs s’affronter en quart de finale pour avoir l’honneur de retrouver le Majorquin en demie. Mais avant cela, la tête de série numéro 1 espagnole devra se méfier d’une possible entrée en lice contre Filip Krajinovic qui a donné beaucoup de fil à retordre à Djokovic en Autriche dernièrement.

Les quarts théoriques :

Rafael Nadal (ESP/N°1) – David Goffin (BEL/N°8)

Alexander Zverev (ALL/N°4) – Andrey Rublev (RUS/N°5)

Diego Schwartzman (ARG/N°6) – Daniil Medvedev (RUS/N°3)

Matteo Berrettini (ITA/N°7) – Stéfanos Tsitsipas (GRE/N°2)

Humbert et Zverev en bonne compagnie, Raonic aux abonnés absents

Des espoirs limités pour les Bleus

Les absences de Gaël Monfils et de Benoît Paire ont privé le clan tricolore de ses deux meilleurs représentants au classement pour ce tournoi. En manque total de confiance et de résultats, ils ont préféré arrêter les frais en 2020. Dans ce contexte, les attentes sont forcément moindres côté français. Ugo Humbert semble être le Bleu le plus en forme, son titre à Anvers avec des victoires sur Pablo Carreno Busta, Daniel Evans et Alex de Minaur le montre. Mais le sort ne lui a pas été très favorable : s’il se débarrasse de Casper Ruud au 1er tour, il fera face à Stéfanos Tsitsipas au 2e, on a connu tableau plus ouvert.

La lumière pourrait venir d’un autre gaucher : Adrian Mannarino, finaliste à Astana. S’il a bien récupéré de son retour du Kazakhstan, l’imaginer en huitième de finale face à Alexander Zverev n’a rien de farfelu. Mais aller plus loin paraît compromis : à Cologne et à l’US Open, l’Allemand l’avait battu malgré une belle résistance. Apparu à son avantage aussi dernièrement, Gilles Simon pourrait retrouver Stan Wawrinka dès le 2e tour, puis Andrey Rublev en huitième. Hugo Gaston, lui, fera ses grands débuts à Bercy contre Carreno Busta, un sacré défi. Vous l’aurez compris, le tableau est miné pour les Français. La balle est dans leur camp pour nous prouver le contraire.

