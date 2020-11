Rolex Paris Masters

Les yeux dans le vague, la démarche hésitante, il ne cachait pas son état de fatigue avancé. Pour la troisième fois en trois tours, c’est pourtant bien lui, Ugo Humbert, qui a eu le dernier mot au bout du compte. Il avait quasiment passé cinq heures et demie sur le court pour se retrouver en huitième de finale jeudi, et il en aura huit au compteur avant de frapper la première balle de son quart de finale face à Milos Raonic vendredi. Huit, comme le nombre de victoires consécutives sur le circuit du Messin qui reste sur un titre à Anvers.

A 22 ans, il confirme en Masters 1000 sa progression constante et va donc découvrir des altitudes nouvelles pour lui. De quoi le déboussoler ? "C'est la première fois que je suis en quarts d'un Masters 1000. À Rome, je n'étais pas loin non plus. Ce que cela représente pour moi ? Je suis très content. Mais ce n'est pas une fin en soi. J'essaie de jouer match après match. Je ne me mets pas de pression sur le résultat. Je n'ai pas trop d’attentes là-dessus", a observé l’intéressé après sa victoire sur Marin Cilic. Un discours aussi ambitieux que policé diront certains, mais avant tout structuré, à l’image du joueur au professionnalisme irréprochable.

Mentalement, j'ai encore été très bon

Humbert n’est pas un surhomme. Il a souffert sur le court, mais il a trouvé un moyen de s’en sortir, preuve qu’il a franchi un cap. "Physiquement, c'était un peu plus dur aujourd'hui (jeudi), parce que mes deux premiers matches n'ont pas été faciles. J'ai essayé de trouver des ressources, surtout mentalement. J’y ai cru du début à la fin, même quand je perds le second, je me dis que je dois me faire confiance, que je peux le faire, que je vais essayer de trouver des solutions", a-t-il dévoilé. Et c’est bien grâce à cette attitude positive, cette conviction profonde, qu’il a changé la dynamique d’une partie qui tournait mal pour lui.

La confiance accumulée cette saison (deux titres à Auckland et Anvers) et ces dernières semaines avec deux victoires marquantes sur des Top 10 – Daniil Medvedev à Hambourg et Stéfanos Tsitsipas à Bercy – a également mis en lumière ses progrès sur le plan tactique. Cette sérénité lui a permis de conserver une certaine lucidité malgré la lassitude. "Je n'arrivais plus à retourner. Donc je me suis reculé un peu et je l'ai senti à un moment un peu plus fébrile et j'ai saisi ma chance. J'ai réussi à breaker au bon moment. Je n'ai pas douté au moment de conclure. J'étais confiant. J'ai essayé d’être relâché au service. C'était positif. Mentalement, j'ai encore été très bon", a-t-il souligné, confirmant l’impression dégagée sur le court central.

Malgré le huis clos, il donne du relief au tournoi

Meilleur Français du moment, il a su se sortir d’un tableau difficile pour confirmer son éblouissante forme du moment. Rien ne lui interdit désormais de rêver plus grand. Fidèle à lui-même, Humbert reste les pieds sur terre. Mais s’il ne se grise pas, il ne s’interdit rien. "Je sais que je suis capable de récupérer assez vite. Je ne m'attendais déjà pas à être aussi bien aujourd'hui (jeudi). Parce qu'à la fin de mon match contre Tsitsipas, je n'étais vraiment pas bien hier. Là, c’était déjà mieux musculairement."

Quoi qu’il arrive désormais, Humbert aura donné du relief à une édition 2020 qui en manque cruellement à cause du huis clos. Et c’est bien le seul regret de l’intéressé. "Je suis déçu qu'il n'y ait pas de public. J'aurais aimé vibrer avec eux et partager tout ça avec les Français. Pour moi, ça ne change rien : quand tu es sur le terrain, tu essaies de bien jouer au tennis. Mais c'est déjà super de pouvoir être dans la compétition et d'être sur le terrain ici." Raison de plus pour en profiter le plus longtemps possible. Qu’il n’en doute pas même s’il ne les entend pas, les amateurs de tennis, devant leurs écrans, prennent bien du plaisir à le voir jouer ainsi.

