US Open

Contre Bautista-Agut à Roland-Garros, Medvedev à Saint-Pétersbourg et De Minaur à Antwerp, le Biterrois s’était à chaque fois incliné après avoir remporté la première manche. Mardi, le scénario aurait pu se répéter : Gasquet s’est retrouvé en danger dans le troisième set, devant s’employer pour sauver plusieurs balles de break à 1-0 puis à 2-1. Le numéro 56 à l’ATP a résisté, grâce à de nombreux coups gagnants en coup droit, et a saisi son opportunité, à 3-1, pour breaker et filer vers la victoire.