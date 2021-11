Les joueuses et les joueurs sont désormais fixés. Le programme des tournois australiens pour démarrer la saison 2022 a été dévoilé mercredi. En plus de l'ATP Cup qui aura lieu à Sydney, trois tournois ATP 250 sont programmés à Adélaïde et à Melbourne, puis à Sydney. "Ce n'est une nouvelle pour personne que la pandémie, la fermeture des frontières et les taux variables de vaccination ont posé un défi de taille", a déclaré le responsable des tournois Craig Tiley. "C'est pourquoi nous avons attendu le plus longtemps possible pour garantir des conditions optimales aux joueurs et aux fans, dans un maximum de lieux", a-t-il ajouté.

L'épreuve masculine par équipes l'ATP Cup, remportée en 2021 par une équipe russe impitoyable menée par Daniil Medvedev et Andrey Rublev, lancera la saison le 1er janvier à Sydney. Elle sera suivie la semaine suivante par le Sydney Tennis Classic, un événement combiné hommes et femmes ATP-WTA.

Les qualifications finalement programmées à Melbourne

A Melbourne, ce sont trois tournois - deux WTA et un ATP - qui se tiendront du 3 au 9 janvier, avant l'Open d'Australie qui débutera le 17 janvier à Melbourne, pour lequel tous les joueurs devront être vaccinés. "Il est extrêmement important d'avoir les meilleurs joueurs du monde en compétition à travers le pays, pour inspirer la prochaine génération de joueurs et augmenter l'intérêt et l'enthousiasme pour notre sport", a encore commenté Craig Tiley. Autre nouvelle d'importance : les qualifications auront bien lieu à Melbourne également, alors qu'elles avaient été délocalisées au Moyen-Orient en 2021.

Le calendrier d'ouverture de la saison 2021 avait été retardé à plusieurs reprises, en raison de la pandémie. Tous les évènements préparatoires ont eu lieu à Melbourne, avec des joueurs soumis à des quarantaines dans des hôtels pendant 14 jours. Sydney et Adélaïde reviennent au calendrier des compétitions en 2022, contrairement à Brisbane, Perth ou Auckland en Nouvelle-Zélande.

