Se faire allumer à bout portant, le nouveau défi du couple Monfils – Svitolina

Absents sur les courts pour la tournée américaine sur dur, Gaël Monfils et Elina Svitolina en profitent pour passer un peu de temps ensemble pour la suite de la saison. Mais à en croire une vidéo postée sur Twitter par le joueur français, la N.5 mondiale n'était pas d'humeur à rigoler ce lundi avec un défi risqué : envoyer des balles à bout portant autour de son tennisman de partenaire.

Après les vacances, Gaël Monfils et Elina Svitolina ont repris leurs raquettes. Le Français et l'Ukrainienne ont commencé leur préparation de la saison sur terre battue mais le retour à l'entraînement ne les empêche pas de s'amuser un peu. Adeptes des vidéos ensemble sur les réseaux sociaux, ils s'en sont donné à coeur joie ce lundi. Sur Twitter, Monfils a posté une vidéo du couple en pleine mise en scène d'une dispute très tennistique. Le principe est simple : l'Ukrainienne n'est pas de bonne humeur et le fait savoir à son compagnon… en lui envoyant des balles à bout portant au ras du corps.

Ce mauvais poil du lundi matin passe tout de même proche de la gaffe, puisqu'une des balles effleure le cuir chevelu du tennisman tricolore. On félicite l'effort de précision mais on a connu plus sûr comme moyen d'exprimer sa frustration. Monfils le recommande d'ailleurs, "n'essayez pas ça à la maison". La maison, c'est là où Svitolina et Monfils seront pendant l'US Open puisqu'ils ont tous les deux déclaré forfaits pour le Majeur américain, notamment à cause de la pandémie de coronavirus.

