L'affaire a ébranlé depuis quelques jours le monde du tennis et plus particulièrement le circuit féminin. Dans la foulée de l'annonce de la suspension provisoire de Simona Halep pour dopage en raison d'un test positif au Roxadustat (produit prohibé qui appartient à la catégorie "EPO"), l'intéressée s'est défendue en disant vouloir prouver qu'elle n'avait pas ingéré une telle substance en toute conscience . Mais son coach actuel, Patrick Mouratoglou, n'avait toujours pas réagi. C'est désormais chose faite ce mardi.

Ad

Tennis "Caroline Garcia a fait preuve de beaucoup d'abnégation pour retrouver son niveau" IL Y A 2 HEURES

"D'abord, je veux exprimer à quel point notre équipe a été choquée depuis que Simona m'a informé du test antidopage positif de l'US Open. En presque 30 ans de travail avec des centaines d'athlètes professionnels, je n'ai jamais fait face à une telle situation", a ainsi indiqué le coach français en préambule. Ce dernier a salué dans la foulée les nombreux messages de soutien à Halep publiés sur les réseaux sociaux.

C'est un modèle d'intégrité, je lui fais confiance à 100 %

Mouratoglou fait ainsi référence à certaines collègues de la Roumaine dont Sorana Cirstea, mais aussi à celui qui l'a longtemps précédé en tant qu'entraîneur de la double championne en Grand Chelem : Darren Cahill . L'Australien, qui a travaillé six ans avec elle, a ainsi notamment fait l'éloge de Halep, de ses valeurs, de son caractère et de son honnêteté. Des qualités incompatibles selon lui avec l'immoralité de la pratique du dopage.

Et Mouratoglou d'expliquer les raisons de sa prise de parole tardive. "Depuis le test positif de Simona la semaine dernière, j'ai choisi de rester relativement silencieux. Ma priorité a été de lui apporter mon énergie pour l'aider et la soutenir chaque jour dans sa quête vérité. Connaissant bien Simona, je peux assurer que c'est un modèle d'intégrité. Elle est totalement contre toute forme de dopage, et je sais que ça ne lui a jamais traversé l'esprit de prendre une substance interdite. Je lui fais confiance à 100 %. Ensemble nous nous battrons pour prouver la vérité", a-t-il conclu.

En attendant un éventuel appel de sa suspension provisoire ou si nécessaire un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), Simona Halep ne peut plus participer au moindre tournoi. La Roumaine, qui ne prévoyait de toute façon pas de reprendre la compétition avant 2023, devrait consacrer les semaines à venir à une stratégie de défense capitale pour la suite et la fin de sa carrière.

Tennis "La grande difficulté c'est de faire en permanence attention à ce qu'on ingère même pour se soigner" IL Y A 2 HEURES