Elle y a cru jusqu'au bout et elle en a été récompensée. Anett Kontaveit, 9e mondiale, a conquis dimanche le 6e titre de sa carrière sur le circuit au terme d'un duel de membres du Top 10 à suspense qui l'a opposée à Maria Sakkari (7e). Il a ainsi fallu près de trois heures (2h57 précisément) à l'Estonnienne pour prendre le meilleur sur sa rivale grecque en trois manches (5-7, 7-6, 7-5). En indoor, Kontaveit en est désormais à 20 victoires et quatre tournois gagnés consécutivement (Ostrava, Moscou, Cluj-Napoca et Saint-Pétersbourg).

Ad

Sakkari menait 5 jeux à 2 dans le troisième set, mais fatiguée par sa demi-finale qui avait duré 3 heures la veille, la Grecque s'est effondrée. Elle a multiplié les fautes directes, perdu cinq jeux d'affilée et le match. La 7e joueuse mondiale aura bien des regrets, elle qui a aussi eu un break d'avance dans le deuxième acte. Son compteur reste ainsi bloqué à un titre.

WTA Saint-Pétersbourg Une finale Sakkari-Kontaveit HIER À 15:46

Les deux finalistes ont été parmi les révélations de l'année 2021, où elles sont entrées dans le Top 10 mondial.

WTA Saint-Pétersbourg Cornet tombe d'entrée, mais avec les honneurs 07/02/2022 À 15:32