De retour près de deux mois après son dernier match, Bianca Andreescu a facilement battu l'Espagnole Andrea Lazaro (6-1, 6-2) lundi. "C'était vraiment un bon match, je le mettrais dans mon top 5 des matchs les plus abouti, du début à la fin", a déclaré la Canadienne après sa victoire. Il s'agit de la première compétition de la N.7 mondiale depuis Miami le 3 avril. Elle avait alors abandonné en finale contre l'Australienne Ashleigh Barty en raison d'une blessure au pied droit.

Elle avait ensuite dû déclarer forfait fin avril à Madrid puis à Rome début mai, après avoir contracté le Covid-19, et démarre donc sa saison sur terre battue, une surface dont elle n'est pas "fan", a-t-elle reconnu, à quelques jours de Roland-Garros, qui débute dimanche. Cette deuxième journée à Strasbourg a été en demi-teinte pour les Françaises. Menée 6-3 et 3-0 dans le deuxième set face à la Tchèque Barbora Krejcíková, Océane Dodin (115e mondial) a finalement abandonné après une contracture à l'adducteur.

ATP Belgrade Pouille chute d'entrée, Rinderknech corrigé IL Y A 24 MINUTES

Ce sera bien guéri pour Roland

"Par précaution, avec Roland-Garros qui arrive, j'ai préféré ne pas prendre de risques pour la suite. C'est plus par précaution que par réelle blessure. Je vais aller faire des soins et ce sera bien guéri pour Roland", a-t-elle expliqué après son élimination au 1er tour. La Tchèque retrouvera la Française Caroline Garcia (57e) au 2e tour, qui a sorti la Kazakh Zarina Diyas (7-5, 6-2) et s'est réjoui de jouer devant un public.

"Ça fait très longtemps qu'on n'a plus de public, et aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, un jour férié, beaucoup de monde, il y avait une très belle énergie positive, j'ai essayé de m'en servir au maximum, de l'emmagasiner parce qu'on ne sait pas comment ça sera dans les prochains tournois". Deux autres Françaises, Alizé Cornet et Clara Burel, s'étaient qualifiées dimanche pour le 2e tour. En début de soirée, la Roumaine Sorana Cirstea est venue à bout de l'Américaine Venus Williams en trois sets (6-1, 2-6, 6-1).

UTS Pas inquiété, Schwartzman n'a rien laissé à Bublik IL Y A 2 HEURES