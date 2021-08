Dimanche 8 août, les très nombreux fans de Roger Federer ont forcément eu une grosse pensée pour leur idole. Le Suisse célébrait, ce jour-là, ses 40 ans. Malgré cet âge avancé pour un joueur professionnel, l'intéressé n'a toujours pas raccroché. Et il en est le premier surpris : "Je viens d'avoir quarante ans et je suis toujours actif. Qui l'aurait cru ? Sûrement pas moi," s'est amusé l'ancien numéro 1 mondial dans un entretien accordé à Blick, ce vendredi.

. "Je n'ai rien fait depuis un moment à cause de mon genou, a raconté Federer. J'ai dû tout arrêter après Wimbledon. Cette semaine, je dois rencontrer mes médecins et mon équipe, puis nous verrons la suite des événements. Pour l'instant, tout est encore un peu vague." Sèchement battu par Hubert Hurkacz en quarts de finale du tournoi de Wimbledon début juillet (6-3, 7-6, 6-0) , l'homme aux vingt titres du Grand Chelem n'est plus apparu sur les courts depuis. Sa présence à l'US Open, fin août, est espérée. Sans qu'elle ne soit encore confirméea raconté Federer.

Roger Federer (Wimbledon 2021) Crédit: Getty Images

Le Bâlois ne sait donc pas de quoi sa fin de saison sera faite. Mais l'idée de prendre sa retraite sous peu n'est guère ressortie de son interview. Les blessures ont beau être de plus en plus contraignantes, ses derniers résultats ont beau être en-deçà de ceux qu'il a connus par le passé, celui qui a lancé sa carrière professionnelle en 1998 conserve en revanche le plaisir du jeu. Avec une approche qui a évolué. "Je suis beaucoup plus enthousiaste qu'avant, l'attitude est différente. C'est vraiment complètement différent d'il y a dix ans", a-t-il expliqué.

"J'avais l'habitude de considérer les victoires en tournoi comme acquises, maintenant je sais ce qui se cache derrière", a ajouté Federer, comme pour illustrer encore davantage son changement d'attitude. L'essentiel ne réside pas dans l'accumulation de trophées, et le joueur suisse se projette vers la suite avec un certain optimisme : "Je suis totalement en phase avec moi-même et je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de belles choses à venir."

Roger Federer Crédit: AFP

