Julien Benneteau a dévoilé sa liste jeudi. Alizé Cornet, Caroline Garcia, Clara Burel et Kristina Mladenovic ont été sélectionnées pour jouer le match de qualifications à la phase finale de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) en avril en Italie.

Au-delà du simple, Kristina Mladenovic reste l'une des meilleures joueuses du monde en double

Alizé Cornet (34e mondiale), Caroline Garcia (66e) et Clara Burel (81e) sont les trois meilleures joueuses françaises actuellement, mais Kristina Mladenovic (99e) n'est plus que la septième Tricolore. "Au-delà du simple, elle reste l'une des meilleures joueuses du monde en double", a souligné Julien Benneteau.

La France affronte l'Italie à Alghero (en Sardaigne) les 15 et 16 avril. Le vainqueur rejoindra onze autres équipes, dont la Suisse finaliste l'an passé et l'Australie qui a bénéficié de l'exclusion de la Russie tenante du titre pour intégrer directement la phase finale. La date et le lieu de cette phase finale n'ont pas encore été annoncés.

