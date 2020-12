Rafael Nadal et Roger Federer, respectivement N.2 et N.5 mondial, poursuivront leur travail au sein du conseil des joueurs de l'ATP jusqu'en juin 2022 après leur réelection, a annoncé l'ATP qui a dévoilé mardi la composition de ce conseil au coeur d'un conflit avec Novak Djokovic. "Le président et son vice-président seront élus lorsque le nouveau conseil des joueurs aura eu sa première réunion en 2021", a précisé l'ATP.