Monfils fait partie des rares joueurs de premier plan à avoir communiqué sur leur choix. Voici quelques jours, Andy Murray a soutenu publiquement sur les réseaux sociaux la campagne de vaccination mondiale de l'Unicef. Mais d'autres joueurs sont beaucoup plus réticents à donner leur avis sur le sujet ou à dévoiler leur pensée profonde, à commencer par le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui a réitéré son opposition à une vaccination obligatoire , sans révéler ce qu'il ferait personnellement. Andrey Rublev n'avait pas non plus caché son scepticisme à Miami.